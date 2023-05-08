З військкомату на суд. Як колишні чиновники-корупціонери на роботу поновлюються

10 травня у Вінницькому окружному адміністративному суді пройде слухання, на якому ексочільник Головного сервісного центру МВС Олександр Князюк спробує поновитися на посаді, яку він займав з 2019 по 2021 роки. Більше того – він вимагає повернути йому заробітну плату за весь період звільнення, бо, бачте, все було незаконно. Класична схема для нашого часу.

Князюк та велике повернення даїшників

Олександр Князюк – досить одіозна особа в поліцейських колах. Пропрацювавши все життя в поліції, а потім головою тендерного комітету нового сервісного центру, Князюк став досить заможною людиною, вірніше не він, а його дружина та донька. Звільняли "головного по сервісах" всі – від керівництва МВС до Верховної Ради, де чутки про його роботу окремо навіть розглядали на комітеті.

Князюк прийшов до Головного сервісного центру МВС з Регіонального центру у Вінниці. В Києві він спочатку став першим заступником голови Головного сервісного центру (ГСЦ МВС). А у 2019 році, коли Владислав Криклій, що очолював тоді Центр, став Міністром інфраструктури, Князюк зайняв його місце.

Відомо, що в період роботи Князюка значно загальмувалася реформа МВС. За нього до структури поверталися старі обличчя з ДАІ, в сервісних центрах не працювала частина камер відеонагляду, вимагались хабарі за іспити в автошколах. До сервісних центрів повернулися довгі черги, де на тих, хто, скажімо, хотів зареєструвати авто, вже чекали так звані "бігунки" – люди, що за гроші все вирішували в пришвидшеному режимі.

У квітні 2021 року через таку ситуацію в ГСЦ МВС Комітет ВРУ з правоохоронної діяльності викликав Князюка на засідання. Згодом його звинуватили у тому, що він не лише ігнорує, а й покриває корупцію. І Олександр Князюк покинув посаду.

Війна все спише: як Князюк демобілізувався за "сімейними обставинами"

Чим займався Князюк після початку війни? Не повірите – охороняв вінницький військкомат, з якого успішно менш ніж за рік демобілізувався, в той час, коли хлопці "на передку" з 24 лютого не можуть, навіть після поранення, додому потрапити.

У 2017 році, коли Князюк очолював Регіональний сервісний центр у Вінницькій області, він хвалився журналістам, що брав участь у миротворчих операціях АТО та керував небезпечним розмінуванням. Спеціаліст із розмінування провів у зоні АТО всього місяць, але всім казав, що більше, бо "через підвищений рівень небезпеки день був за три".

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З початку повномасштабного вторгнення учасник бойових дій Князюк став на захист… Вінниці, а точніше вінницького військкомату. До речі, тоді місцевий комісаріат разом з ним охороняло чи не все керівництво сервісних центрів МВС. У січні 2023 року Князюк звільнився з роти військкоматної охорони за сімейними обставинами.

Бідний поліцейський із заможною родиною

Офіційно ексочільник сервісного центру МВС володіє всього 1/3 квартири в Києві. Однак з певним нюансом. Раніше ця квартира була службовою, а після того, як Солом’янська райадміністрація виключила її з переліку службового житла, Князюк приватизував її на трьох. Частки отримали він, дружина і донька.

МВС підтвердили, що таке житло дійсно перебувало у них на балансі і було приватизоване. Знаходиться ця квартира у скандальній новобудові "Кампус", збудованій на території Київського політехнічного інституту.

Крім квартири, за інформацією аналітичної системи Юконтрол, Князюк Олександр Григорович (або його повний тезко) володіє ще двома земельними ділянками у Бохониках, що біля Вінниці, та їздить на Лексусі 2013 року.

Але найцікавіше майно – на доньці Князюка Тетяні.

До 2020 року дівчина працювала у Вінницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Але яскрава бізнес-кар’єра у віці 16 років почалася в неї, коли їй раптом хтось подарував будинок у Вінниці на майже 200 кв. А в 2021 році, коли батько очолював Головний сервісний центр МВС, вона оформила ФОП.

У 2022 році Тетяна Князюк отримала ще два цікаві подарунки. 14 серпня 2022 року дочці екскерівника Головного сервісного центру МВС України подарували автомийку, газову заправку, 300 кв.м. адміністративних будівель та квартиру. Видно, подарунки у вигляді бізнесу та квартир для дітей впливових поліціянтів – це норма.

Знаходиться і земельна ділянка, і будівля на Житомирському шосе 5, що на об'їзній дорозі у Вінниці. Квартира розташована неподалік, у селищі Десна.

В Інстаграмі Тетяна Князюк розповідає про свою минулорічну подорож до Іспанії на червоній TOYOTA C-HR HYBRID 2020 року випуску. Це авто було придбане кимось у 2021 році і коштувало тоді близько 30 тисяч доларів. Невідомо, кому належить автомобіль, але їздила на ньому донька Князюка.

Фото з інстаграм-сторінки Тетяни Князюк

Фото з інстаграм-сторінки Тетяни Князюк

Дружина поліціянта Князюк Інна Миколаївна відкрила ФОП у вересні 2020 року, коли Князюк ще керував Головним сервісним центром МВС. А уже 1 липня 2021 року підприємиця змогла придбати вантажне авто MAN та напівпричеп, які сумарно коштують на автомобільному ринку близько 50 тисяч доларів.

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ЗМІ та активісти вже неодноразово згадували про Олександра Григоровича в своїх матеріалах. Тому, крім позову стосовно свого несправедливого звільнення, він подав до суду на журналістів.

Хочеться вірити, що люди, у навіть неочищеній судовій системі під час війни розуміють, що такі "поновлення" неприпустимі. Але в мене низка і інших питань – чому такий видатний поліцейський з "бойовим" саперським досвідом був мобілізований на охорону військкомати, а не розмінування країни. І головне – ЯК він демобілізувався?

Олександра Устінова, голова фракції "Голос"

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