Як суддя, що судив Героїв Майдану, допомагає корупціонерам повернути сірі схеми дипломування моряків

Дипломування моряків. Скажіть ці два слова будь-якій людині, причетній до морської галузі України, і ви почуєте у відповідь багато гострих слів. Дійсно, цей напрямок довгі роки був годівничкою для корупціонерів.

Здавалося б, зараз морські перевезення через війну фактично встали на паузу, а разом з цим зупинилися й сірі схеми дипломування. Але ж ні! Війна не заважає корупціонерам "плідно працювати". Хоча з корупцією в морській галузі чинна влада бореться давно й системно.

Цілий рік знадобився, аби здолати опір "незацікавлених осіб" і проштовхнути до сесійної зали антикорупційний законопроєкт "Про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу". Попри блокування та створення штучних перешкод, 29 червня 2021 року його було ухвалено в цілому.

На виконання норм цього Закону Кабмін 30 грудня 2022 року затвердив Постанову № 1499 "Деякі питання присвоєння звань особам командного складу морських суден". Вона мала на меті покласти край зухвалому хабарництву в цій галузі та максимально наблизити процедуру дипломування в Україні до європейських стандартів.

До прийняття постанови дипломування моряків відбувалося так: дипломуванням займалася Державна кваліфікаційна комісія (ДКК), яка утворювалась Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків (ІППДМ) та, з огляду на статус окремої юридичної особи, фактично не підлягала контролю з боку держави. Подейкують, що позитивне рішення ДКК можна було отримати через "агентів", які пропонували "вирішити питання" за певну мотивацію. Без цього ДКК не підтверджувала стаж моряка за надуманих підстав, оскарження цих рішень було затратним як по часу, так і фінансово. Та й не гарантувало виконання такого рішення і потім.

Моряки мали можливість подавати Документи через Кабінет Моряка. Хай вас не водить в оману красива сучасна назва – насправді такий додаток не був передбачений жодним нормативно-правовим актом, а тому не міг нести правові наслідки.

Документи моряків в подальшому вносились до єдиного державного реєстру моряків, факт доступу до якого третіх осіб наразі досліджують правоохоронні органи. Іспит відбувався в формі АСТ-тестування, на результати якого постійно надходили скарги. Оскаржити результат можна було виключно через суд, що як вже зазначали, сильно затягувало процес.

Що ми змінили?

На виконання постанови №1499 нами було створено нову Державну кваліфікаційну комісію моряків (ДККМ), члени якої, у разі неналежного виконання своїх обов’язків, несуть відповідальність, передбачену законами України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції". Комісія має чітко регламентовані строки на прийняття рішення та вичерпний перелік необхідних для цього документів.

Ми впроваджуємо максимальну цифровізацію всіх процесів, аби нівелювати вплив людського фактору на прийняття рішення. А також реалізуємо можливість подання документів безпосередньо до Адміністрації судноплавства, СЦ "Моррічсервіс" чи через портал Дія.

Іспит для моряків відбувається за допомогою визнаного міжнародною морською спільнотою тесту CES 6.0., за результатами проходження якого моряк одразу отримує свій результат. Ну а оскаржити рішення можна не лише в суді, а в Апеляційну комісію ДККМ, причому строк розгляду такої скарги також чітко врегульовано.

Вже 22 лютого 2023 року нова ДККМ при Адміністрації судноплавства видала перше підтвердження професійної компетенції моряка. За півроку реформування команда Адміністрації налагодила роботу Комісії в Києві та Одесі. Моряки отримали більше 2000 кваліфікаційних документів у прозорий та законний спосіб.

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Сьогодні ми знаходимося на фінальній стадії перед запуском продукту електронних послуг з дипломування моряків. Це дозволить морякам, які перебувають за кордоном, отримувати послуги дистанційно і в законний спосіб засобами порталу Дія.

Але і "стара гвардія" корупціонерів не сидить, склавши руки. За останній час колишніми членами ДКК та іншими особами подано 31 позовну заяву. Їх головна мета – оскаржити ліквідацію ІППДМ та заборонити Адміністрації судноплавства виконувати повноваження пов’язані з дипломуванням.

На жаль, одного разу їм це таки вдалося. Суддя Київського окружного адміністративного суду Андрій Балаклицький постановив ухвалу у справі №320/17353/23. Відповідно до цього рішення, Адміністрації судноплавства забороняється виконувати повноваження, визначені постановою Кабміну №1499. Тобто одне-єдине рішення судді паралізовало діяльність цілого державного органу та зупинило процес дипломування моряків!

В мережі розповсюджується різна інформація "хто такий пан Балаклицький". Подейкують, що він входить до списку сумнозвісних "суддів Майдану", які під час Революції Гідності виносили свавільні рішення про покарання невинних та обмеження права на мирні зібрання. Свого часу за порушення норм процесуального права до Балаклицького було застосовано дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді.

Звісно ж, Адміністрація судноплавства оскаржила дане судове рішення в апеляційному порядку. Та на жаль, оскарження сумнозвісної ухвали не зупиняє її виконання.

Як учасник операції з визволення Херсона я знаю, що ворога можна й треба перемагати на полі бою. Але як колишній підприємець я знаю й те, що ми маємо перемогти росію ще й на економічному фронті. Зараз маємо шанс, яким треба скористатися.

Внаслідок запроваджених санкцій проти російської федерації ми очікуємо зменшення присутності на міжнародному ринку праці російських моряків, які станом на 2021 рік обіймали близько 10% ринку. Якщо вакантні місця займуть українці, це призведе до підвищення добробуту їхніх сімей, збільшенню валютної виручки та розбудові іміджу України як морської держави.

Це нонсенс, коли на заваді такої амбітної мети стоїть купка "корупціонерів". Та я впевнений: ми переможемо й на цьому фронті. Все буде Україна!

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