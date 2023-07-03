Наслідки кулуарних ігор – підрив обороноздатності країни 

4 липня Кабмін має розглянути та затвердити зміни до постанови №335 або скасувати її.

Це саме та постанова, за яку вчепилася Держаудитслужба. Там вказана калькуляція постачальника Міністерства оборони, в якій Держаудит просто перекреслює все законодавство України стосовно ведення підприємницької діяльності й не хоче бачити в калькуляції прибуток постачальників Міноборони.

Фабула ситуації, яка перетворилась на нескінченний серіал, така: Держаудитслужба (ДАСУ) провела аудит Міністерства оборони за 2022 рік та частково 2023-ій. Є встановлені законодавством в оборонних закупівлях вимоги щодо верхньої межі прибутку, як у закупівлі зброї, так і в деяких питаннях закупівлі тилового забезпечення по прямих договорах. А ми ж пам'ятаємо, що протягом 2022-го року та й у першому півріччі 2023-го всі договори були прямими.

Тільки 4 тижні тому ми вперше вивели закупівлі тилового забезпечення на Прозорро. Так от, згідно з висновком цього аудиту, весь прибуток постачальників ЗСУ Держаудитслужба сприйняла як "збитки, нанесені державі". І зобов'язала Міністерство оборони звернутись до постачальників з вимогою повернути ці кошти (а йдеться про 2,5 мільярда гривень).

Міноборони пішло до суду опротестовувати це рішення ДАСУ. Тому що такі висновки зобов'язують правоохоронну систему розпочати кримінальні провадження проти всієї вертикалі управління Міноборони, дотичної до питань закупівель, починаючи від працівників відповідних департаментів і аж до самого міністра Резнікова.

Прибуток буде визнаний простроченою заборгованістю перед Міноборони, й такі постачальники не зможуть укладати нові контракти, поки не відмовляться від свого прибутку – тобто не погасять так звану заборгованість.

Ситуація вийшла навіть на рівень голови держави: президент Зеленський мав зустріч із бізнесом та, вислухавши бізнес, дав доручення прем'єрові врегулювати це питання.

Якими будуть наслідки, якщо питання не вирішиться:

Рішення ДАСУ буде реалізовано за попередній період. Із усіх постачальників буде стягнуто суму прибутку. Жоден адекватний бізнес не співпрацюватиме більше з Міністерством оборони. Будуть зірвані всі контракти та закупки, якими б прозорими вони не були.

Звертаюсь до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та всього Кабміну. Ніколи не думала, що буду адвокатом Міністерства оборони України, але на виконання доручення президента Володимира Зеленського, вирішіть завтра це питання з 335 постановою КМУ. Якщо потрібно, зі зміною трактування рішення Держаудитслужби.

Закрийте це ганебне питання! Бо наслідки кулуарних ігор – це підрив обороноздатності країни, в якій іде війна.

І першим, хто постраждає від ваших дій, будуть Збройні сили України, а потім всі ми – громадяни України.



Дана Ярова

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.