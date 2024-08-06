Суддівська матриця: продовжити оцінювання недоброчесних суддів чи розпочати перевірку Верховного Суду

2 липня 2024 року Велика Палата Верховного Суду (ВП ВС) оприлюднила постанову про задоволення позову судді Віталія Усатого. Цим рішенням суд різко змінив власну ж практику та поставив під загрозу оцінювання 180 суддів, щодо яких є висновок Громадської ради доброчесності (ГРД) про їхню недоброчесність, але ще не було остаточного рішення повного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Зокрема, серед них судді, яких нещодавно ловили на хабарях: Володимир Сердинський та Сергій Бурхан, судді скандально відомого ОАСКу Костянтин Кобилянський та Дмитро Костенко та інші, які мають статки, що явно перевищують доходи, допомагали владі придушувати протести під час Революції Гідності, ставали суддями завдяки родичам, масово звільняли від відповідальності нетверезих водіїв. А також Марія Демидова, двоюрідна сестра члена Вищої ради правосуддя (ВРП) Сергія Бурлакова.

Відповідно до Конституції, усі судді, які у 2016 році працювали у судовій системі, повинні пройти кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді. Під час цього перевіряється їхня компетентність та доброчесність. Суддю можуть звільнити, якщо він не проходить за цими критеріями. Очищення системи від таких суддів – це ключове завдання судової реформи.

За законом, крім цієї процедури є також оцінювання кандидатів у судді на здатність здійснювати правосуддя. До судді вона застосовується під час конкурсу при переході на посаду в суд вищого рівня або в межах дисциплінарного стягнення. Назви – різні, але суть і правила проведення оцінювань – одні й ті ж. Тотожними ці процедури вважали протягом 8 років як Верховний Суд, так і ВРП та ВККС.

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Відповідно, якщо кандидат на посаду судді під час конкурсу підтвердив здатність здійснювати правосуддя, то він вважався таким, що пройшов оцінювання на відповідність займаній посаді. Саме тому, наприклад, судді, які пройшли конкурс до Верховного Суду, не проходили кваліфікаційне оцінювання, за наслідком якого можуть звільнити.

Водночас якщо суддя отримував негативний висновок ГРД, то рішення про відповідність судді займаній посаді спочатку приймалося колегією ВККС з трьох осіб, а потім підтверджувалося на засіданні Комісії у повному складі не менш як 11 голосами.

Таке тлумачення закону підтверджувала стала практика Великої Палати Верховного Суду щодо суддів Марії Зелінської, Павла Горбасенка, Людмили Шереметьєвої, Інни Отрош та Олександра Кукоби. Однак у справі судді Усатого Велика Палата без належного обґрунтування вирішила, що описані вище процедури оцінювання є різними і їх не можна ототожнювати. Тобто, за наявності негативного висновку ГРД щодо судді під час його перевірки на відповідність займаній посаді фінальним є рішення колегії ВККС у складі 3 осіб. А отже, суддя Усатий вже пройшов оцінювання і не повинен підтверджувати свою доброчесність рішенням повного складу ВККС.

На наше переконання, такі висновки ВП ВС щодо судді Усатого суперечать закону, попередній практиці Верховного Суду, а головне – меті судової реформи (очищення від недоброчесних суддів).

З моменту рішення Верховного Суду минув понад місяць. Однак ні ВККС, ні ВРП публічно не заявили про свою позицію. Водночас за цей час вони не ухвалили жодного рішення щодо когось зі 180 суддів з висновками про недоброчесність.

З огляду на зміст закону та попередню практику ВП ВС ми вважаємо, що Комісія може та має продовжити оцінювання близько 180 суддів за єдиною процедурою, встановленою законом – підтримати або ні рішення колегії ВККС на засіданні у повному складі. Усі рекомендації про звільнення суддів з посад має розглянути Вища рада правосуддя. Тому закликаємо ВККС та ВРП продовжувати оцінювання інших суддів з негативними висновками ГРД відповідно до попередньої практики.

У протилежному випадку, якщо ВРП та ВККС підтримують позицію ВП ВС, то відповідно повинні визнати, що чинні судді Верховного Суду, які у 2016 році були на посадах судді, не виконали конституційний обов’язок та не пройшли оцінювання на відповідність займаній посаді. Адже це прямо випливає з рішення Великої Палати Верховного Суду. Тоді ми вимагаємо від ВККС негайно розпочати кваліфікаційне оцінювання суддів Верховного Суду. Буде справедливо розпочати його з суддів Великої Палати, які самі зробили такий висновок.

Вибір за ВККС та ВРП – або продовжувати оцінювання 180 суддів з негативними висновками, або ж, керуючись позицією Великої Палати, розпочати оцінювання на відповідність займаній посаді суддів Верховного Суду. Закликаємо ВККС та ВРП зайняти чітку позицію у цьому питанні та повідомити про неї публічно.

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