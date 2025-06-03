Українські мільйони – іспанські квартири: як чиновник з підозрою накупив елітного майна
Уявіть: захід сонця над Середземним морем, келих вина на терасі новобудови в іспанській провінції Аліканте. На горизонті – вілли Майкла Дугласа, Кетрін Зета-Джонс і... родини київського чиновника Романа Лісневського.
Понад 45 мільйонів – така вартість майна, оформлено на родину директора комунального підприємство (КП) "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" Романа Лісневського.
Важливо: саме ця КПшка, де вже багато років працює Лісневський, і була головною відповідальною за будівництво Подільського мосту у Києві. Скандального мосту, який зводили понад 30 років і який поглинув десятки мільярдів із бюджету.
Нещодавно Лісневський отримав підозру у привласненні бюджетних коштів під час будівництва мосту.
Тобто однією рукою чиновники отримують підозри у розкраданні мільйонів, іншою – оформляють на дружин майно за кордоном.
Лісневський і кримінальні справи
Роман Лісневський очолив КП у жовтні 2022 року, але працював у ньому ще з 2011-го – спершу як заступник директора, потім як виконувач обов’язків керівника. Саме під час його перебування в керівництві було укладено контракт із ТОВ "Еко-Буд-Трейд" – компанією з орбіти Комарницького, яка не мала ні досвіду, ні техніки, але мала змови на тендерах.
У квітні 2025 року Лісневському оголосили підозру у причетності до розкрадання 153 мільйонів гривень, призначених на будівництво мосту.
Фігурант обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах) та ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Йдеться про завищення вартості оренди техніки для будівництва Подільського мосту на суму 104 млн грн, завищення на 24 млн грн витрат на оренду техніки, розтрату понад 35 млн грн на будівництві.
Елітні ЖК у Києві та апартаменти в Іспанії
Поки слідство перевіряє, куди поділися бюджетні кошти, ми виявили, що члени родини Лісневського за останні роки суттєво покращили своє матеріальне становище.
На дружину посадовця оформлено:
- 2 квартири в Іспанії (провінція Аліканте) – сучасний житловий комплекс, басейн, вид на море. Орієнтовна вартість – 13,5 млн грн.
- 3 квартири в Києві – у ЖК "Новопечерські Липки", "Нова Англія" та "Паркленд". Приблизна вартість – 11 млн грн.
- 3 екскаватори – 1,9 млн грн
- 2 автівки Toyota RAV4 Hybrid та Hyundai Palisade – понад 4 млн грн.
І, за класикою, на тещі:
- квартира в Києві у ЖК "Новопечерські Липки" – ринкова вартість 10 млн грн
- 2 паркомісця у ЖК "Новопечерські Липки" – 2 млн грн
- 2 квартири у Вінниці ЖК "Лісопарковий" – 3,5 млн грн
- земельна ділянка у Вінницькі області – 1,7 млн грн
- 2 напівпричепи та 2 тягачі – понад 1 млн грн
Усе це купили за минулі п'ять років.
24 мільйони – "подарунок" від тещі
Схоже, офіційно походження коштів родина намагалася пояснити подарунком від тещі. Згідно декларації, теща Лісневського подарувала своїй доньці 24 млн грн і паралельно накупила майна ще на 18 млн грн.
Подарунок у 2022 році і на 24 млн грн – рівно та сума, необхідна на "покриття" придбання всього майна і пояснення доходів на нього.
Цікаво, в той же час закриваються декларації, посадовці не декларують доходи, але дуже часто дуже активно набувають майно.
Ця історія – про схему, у якій посадовці підписували акти, бізнесмени ділили підряди, а родини оформлювали квартири в центрі столиці й на узбережжі Іспанії. Проєкт, який мав вирішити транспортні проблеми Києва, перетворився на багаторічне джерело збагачення.
Мартина Богуславець