Трансформація судової системи

Українська судова система перебуває під пильним наглядом суспільства і це добре. Кожен документ, який ми ухвалюємо, формує рівень довіри до суду, а ми, судді, вчиняємо всі можливі дії задля відкритості, доступності суспільству та формуванню впевненості у тому, що суди України належним чином забезпечують справедливість та захист порушених прав.

Судова система під вимогами, але і з результатами

Суддя є вартовим закону, чия тінь завжди під прожектором справедливості та підзвітності. А судова влада – це щоденна робота суддів, які щороку розглядають понад 4 мільйони справ. І все це в умовах війни, реформ, високої суспільної напруги та жорсткого публічного контролю.

Проте суди демонструють стабільність і готовність до змін. Наша відкритість і стійкість є однією з причин, чому правова система продовжує функціонувати навіть у надзвичайно складних умовах.

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Реформи, які працюють

З 2010 року судова система України пережила кілька важливих хвиль реформ. Відбулися модернізація судової інфраструктури, удосконалення процедур призначення та оцінювання суддів за участю контролю громадськості, розгляд звернень щодо дотримання високих професійних та етичних стандартів суддів, а також запровадження нових технологій для автоматизації судових процесів. Протягом 2010-2014 років були створені і спеціальні антикорупційні органи, що проводять моніторинг життя суддів та протидіють корупції на високому рівні.

Як результат спільної роботи, суди стали значно прозорішими: засідання транслюються, рішення наявні у відкритому доступі, а самі судові інституції дедалі активніше комунікують із суспільством.

Цифри, які говорять більше, ніж заголовки

Суди звітують перед суспільством кількістю розглянутих справ та звернень, а органи, що запроваджені вчиняти функції контролю та врядування – результатами проведених перевірок та кількістю досудових розслідувань.

За офіційними даними НАБУ за 2024 рік:

підозру отримали 10 народних депутатів (з 401),

(з 401), 4 представники уряду/ЦОВ (з ~150 осіб),

(з ~150 осіб), 5 суддів (із 4999).

Це - 0,1% від загальної кількості суддів.

Примітка* Чисельність осіб, які перебували та перебувають на посадах державної служби отримані з офіційних відомостей Верховної Ради України, Державної судової адміністрації України, Національного агенства України з питань державної служби.

Зрозуміло, що навіть одна підозра в судовій системі викликає резонанс. Але якщо подивитися на контекст і пропорції, ситуація виглядає інакше. У судовій гілці влади спостерігається найнижчий відсоток пред'явлення офіційних повідомлень про можливу причетність до правопорушень.

Це підтверджує ефективність проведеної судової реформи та здатність судової влади слідувати принципам доброчесності та професіоналізму, залишаючись надійною основою для підтримки верховенства права в нашій державі.

Довіра до судів формується не лише гаслами

Так, викликів залишається багато, не всі рішення сприймаються однозначно, але системна зміна судової влади триває і вона вже дає позитивні результати.

Враховуючи статистичні показники НАБУ важливо врахувати й загальний обсяг справ, з яким щоденно працює судова система. Велика кількість проваджень щороку надходить на розгляд суддям усіх юрисдикцій, що свідчить про велике навантаження та відповідальність, покладену на судову владу. Наскільки велике навантаження на суддів та співвідношення кількості суддів до предʼявлених ним підозр, показує нижче наведена статистика, що була підготовлена на основі офіційних відомостей Державної судової адміністрації України (на запит) та відомостей Вищої Кваліфікаційної Комісії суддів України.

Сьогодні потрібно говорити не лише про помилки, а й про позитивну динаміку.

Довіра не з’являється миттєво, вона вибудовується. Але її фундамент уже закладено у цифрах, реформах і щоденній роботі суддів по всій країні.

Судді, як невід’ємна частина системи, забезпечують стабільність правосуддя, що є запорукою довіри суспільства до державних інституцій.

Гарантії, незмінності посади судді та інші надані державою гарантії, створюють для нас відчуття впевненості та стабільності, тому, ми високо цінуємо свою роботу та покликання, старанно працюємо над тим, щоб бути доброчесними та принциповими у своїх рішеннях.

Такий підхід сприяє зміцненню довіри суспільства до правосуддя.

Марина Барсук

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