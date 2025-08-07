Підтримувати, навіть якщо це складно: відповідь DEJURE на звинувачення та виклики у роботі ГРД

Громадська рада доброчесності — це ніколи не просто: 20 незалежних людей, які звикли шукати та відстоювати правду — це велика сила. Але це несе і свої виклики. Бо буває так, що правда в кожного своя, як і готовність йти досить далеко аби її відстояти.

Третій склад Громадської ради доброчесності (ГРД) завершує свою роботу: 4 серпня збори громадських обʼєднань обрали наступних членів на найближчі два роки. Ми в Фундації DEJURE вдячні тим журналістам, правникам, науковцям які знайшли в собі сили під час повномасштабного вторгнення присвятити значну частину життя роботі над очищенням судової системи. Третя каденція ГРД відзначилася багатьма досягненнями.

Звісно, хотілося б ділитися лише позитивними згадками про співпрацю, втім публічні звинувачення Фундації DEJURE змушують і нас відповідати публічно.

Спершу варто пояснити базу для тих, хто досі не надто вникав у справи ГРД. Громадська рада доброчесності — це офіційний орган, але він не фінансується з державного бюджету. Його забезпечення повністю залежить від зовнішніх коштів, наразі — донорських.

Єдина на сьогодні громадська організація, яка займається адмініструванням, підтримкою і розвитком спроможності Громадської ради доброчесності, є Фундація DEJURE. Чи виключно з нашого бажання? Ні. Ми неодноразово пропонували іншим громадським організаціям розділити цю відповідальність, але наразі безрезультатно. Чи все виходить ідеально? Далеко не завжди. Чи нам подобається отримувати удари як від ворогів судової реформи, так і від друзів? Абсолютно ні. Але попри все ми стараємося підтримувати цей орган — так, як можемо і наскільки можемо.

Далі розберемо детальніше звинувачення і надамо свої коментарі.

"Не сформували секретаріат, хоча мали на це грант"

Сама думка про те, що ми можемо свідомо знижувати ефективність ГРД — абсурдна. Спроможність Ради — стратегічний пріоритет DEJURE. Громадська рада доброчесності є унікальним органом, який існує тільки в Україні, а її участь в процесах відбору і оцінюванні суддів є лакмусовим папірцем того, що судова реформа в країні йде в правильному напрямку.

Де факто скільки існує ГРД — існує і її секретаріат. Той, хто має досвід роботи в цьому органі розуміє, що самотужки вивезти таке навантаження нереально, до того ж маючи основну роботу. Переважну більшість секретаріату складають аналітики, які збирають і обробляють для членів ГРД інформацію з відкритих джерел. Їх традиційно наймає і оплачує з донорських коштів DEJURE. Іноді для реалізації підтримки Громадської ради доброчесності залучаються ресурси з інших наших проєктів.

Деякі проєкти існували на момент формування третього скликання, деякі — зʼявилися в процесі. Від самого початку діяльності третього складу ми пропонували аби секретаріат не обмежувався лише аналітиками, які збирають інформацію. Розуміючи навантаження, ми відразу пропонували залучити до секретаріату голову, двох юристів, комунікаційника, інших фахівців, які суттєво б розвантажили роботу членів. Проте під час першого набору не вдалося знайти висококваліфікованих спеціалістів, яких би погодила ГРД. Пізніше зʼявилися комунікаційниця та голова секретаріату, яку теж вдалося найняти не відразу, бо це процес блокувала… сама ГРД. Наймати юристів координатори ГРД тимчасово відмовилися. Причина: низьке навантаження для працівників секретаріату, адже на той момент оцінювання суддів гальмувало через відсутність адекватного доступу до суддівських досьє. Лише в другій половині 2024 року сторони погодили необхідність пошуку таких спеціалістів.

Аналітики, які робили аналіз для третього складу ГРД працювали за моделлю, яка була апробована під час роботи попереднього складу. Водночас в ситуації ГРД 3.0 було непросто залучити високопрофесійних спеціалістів. В один місяць аналізів могло бути 60, в інший — 8. Тим не менше, ми в координації з членами ГРД докладали зусиль, аби підвищити якість, зокрема найняли ментора аналітиків, який тренував, оцінював їхню роботу і давав фідбек.



Пізніше як DEJURE, так і члени ГРД зрозуміли застарілість цієї моделі в нових умовах і звернулися до донора з проханням переглянути проєкт і залучити 5 старших аналітиків на постійну зайнятість. Проте американське фінансування припинилося на початку 2025 року. З інших джерел воно відновилося лише недавно.

Доклавши значних зусиль, ми знайшли заміну цим грошам, і підписали одночасно два проєкти на підтримку ГРД. Вони передбачають наявність другого рівня аналітиків, що перевіряють роботу за першими, й всі спеціалісти залучені на повний робочий день. Співбесіди з кандидатами на посади аналітиків тривають в момент написання цього тексту.

Ми готові визнати, що не все виходило так, як би нам хотілося, попри відданість і часом виснаження команди. Розуміємо, що таке саме виснаження відчували і члени ГРД, які часто поєднують цю діяльність із основною роботою.

Підзвітність завжди була і залишається одним з основних принципів діяльності DEJURE. Щороку ми оприлюднюємо річні звіти, проходимо регулярні аудити, в тому числі добровільно, все це можна побачити на сайті. Навіть свого часу отримали найвищу оцінку в глобальному рейтингу Transparify, який за цим слідкує. Той, хто знайомий з донорською допомогою, знає витрачати щось "не туди" — фактично не можливо. Кошти, якими ми оперували на підтримку ГРД — це кошти американських платників податків. Підзвітність за них — особливо сувора.

Ми регулярно доводили до членів ГРД зміст та особливості проєктів на підтримку ГРД. На цю тему проводили неодноразові спільні наради та зустрічі.

Єдине, чого ми не робили — не надавали конфіденційної інформації, яка міститься в договорах. Не кажучи вже про те, що такі вимоги були поєднані з грубістю і погрозами.

"Опір субʼєктності ГРД"

У своїй роботі Громадська рада доброчесності та її члени є абсолютно незалежними.

Ми жодним чином не впливаємо на рішення членів ГРД стосовно кандидатів і суддів, і з цим навіть найбільші наші критики погоджуються.

Якщо автори звинувачень мають на увазі адміністрування потреб органу, то ідея збільшення автономності ГРД — не нова. Це те, чого намагалися досягти всі без виключення попередні скликання. Ідея, безумовно, правильна. Питання лише в який спосіб її досягти і які в цьому є межі.

Кілька складів Громадської ради доброчесності розглядали різні моделі фінансування:

Якщо діяльність органу фінансує держава, то і менеджмент перекладається на державне управління, а за будь-яку копійку може прийти безліч контрольних органів. За такої моделі ГРД точно не підсилить свою незалежність. Можна створити ГО конкретно під управління Громадською радою доброчесності, яка б займалася адмініструванням потреб органу. Така модель працювала для забезпечення секретаріату Ради громадського контролю при НАБУ. Втім, вона виявилася неспроможною в довгостроковій перспективі. Кожна з ГО, яка делегує членів до Громадської ради доброчесності, може взяти на себе частину зобовʼязань. Так було, бодай частково, під час ГРД 1 і 2. Зараз, за умов повномасштабної війни ми залишилися самі.





Ще раз наголошуємо — ми "монополізували" менеджмент ГРД попри нашу волю. Хотіли б принагідно ще раз закликати інші ГО, які виступають за доброчесну судову владу розділити бодай частину цього.

Після тривалих дискусій про переформатування проєкту DEJURE під потреби ГРД 3.0 і вже розроблених змін до нього, члени ГРД прийшли з ідеєю того, що діяльність органу має фінансуватися донорами напряму. Мовляв, якщо хтось із донорів візьме їх "під крило", тоді і організація роботи буде ефективнішою, і може бути забезпечена ще більша міжнародна підтримка, яка захистить ГРД від політичних атак. Частина зі складу наголосили, що хочуть модель "як у Громадської ради міжнародних експертів ".

Ми наводили аргументи щодо нереалістичності такого підходу. По-перше, члени ГРД не є міжнародними експертами, по-друге — їх не висували міжнародні організації, по-третє, "фінансування донорами напряму" — взагалі неіснуючий формат. Донори фінансують ті чи інші організації через проєкт міжнародної підтримки або через громадську організацію. І ті, і інші повинні мати далекоглядні програми такого фінансування. Таким чином перехід під "пряме фінансування", особливо раптово, був фактично неможливим.



У кінці 2024 року відбулися відразу дві дискусії між донорами, експертами, членами ГРД, проєктами міжнародної технічної допомоги, в результаті яких третьому скликанню, донори запропонували фактично ту саму модель. Реципієнтом коштів залишається DEJURE, але в структуру додається організація IDLO, співпраці з якою бажали члени ГРД. Присутні на це погодилися, або принаймні не заперечували.

Тим не менше, деякі члени ГРД відразу після нового року пішли знову переконувати фінансувати їх напряму (або в будь-якій іншій моделі "аби не DEJURE"), на цей раз із використанням неправди щодо нашої роботи. Це завдавало значної шкоди нам, можливості пошуку фінансування на ГРД і загалом спільній справі. Звідти взялося наше наполегливе прохання не робити цього, аби не шкодити Раді. Пізніше це виросло в меморандум, але про нього дещо нижче.

Стало очевидно, що треба робити більше акцентів на тому, як працює міжнародна допомога для членів ГРД. Вже вчора відбулася зустріч нового скликання ГРД з Фундацією DEJURE та IDLO. Ми детально прояснили механізм підтримки роботи органу і домовилися стосовно організаційних речей, важливих для ефективного менеджменту і діяльності ГРД.

"Меморандум про неспротив"

Меморандум про співпрацю виник як спроба налагодити конструктивну взаємодію і ефективну роботу. Його підписали 13 із 19 членів на той момент.

Ідея з Меморандумом виникла як реакція на кризу, яка прямо загрожувала нормальному існуванню ГРД. Внутрішні чвари, недовіра, зміна геополітичного ландшафту — це все аж ніяк не сприяло нормальній роботі. На додаток — законодавчі атаки. Як ті, що вже відбулися, і відвернути які вартувало титанічних зусиль (законопроєкт депутата Маслова № 10140-д повністю знищував незалежність ГРД), такі і наступні спроби (наприклад, реінкарнація цієї ідеї через Дорожню карту ЄС).

Понад 500 000 доларів від запланованої підтримки не були реалізовані через припинення грантового фінансування з боку уряду США. Тоді ми відразу запропонували колегам пошук інших донорів, але натомість отримали відповідь, що ГРД цим займеться самостійно. Після не дуже вдалих пошуків ГРД повернулася пропозиції DEJURE використати ресурс в 150 аналізів, які були закладені в інші проєкти організації не повʼязані з ГРД. Отже, виникла потреба перерозподілити всі наявні можливості проведення аналізів в DEJURE, а разом із тим нормалізувати стосунки, щоб не ставити під загрозу фінансування та репутацію обох організацій. Так і зʼявилася ідея Меморандуму. Зрештою, ми домовилися бодай про базове: ми і надалі партнери, ми допомагаємо ГРД із пошуком фінансів, ми віддаємо аналізи передбачені іншим проєктом, ми все вирішуємо шляхом перемовин, і не критикуємо публічно один одного, аби не зашкодити спільній справі (текст Меморандуму). Єдине, чого, на жаль, не передбачає меморандум — алгоритм дій, на випадок, коли одна зі сторін вдається до відвертого шантажу.

Підписання меморандуму дало можливість ефективно рухатися далі. Обидві сторони виконували його донедавна. В результаті вдалося закрити частину потреб в непростий період відсутності будь-якого фінансування. А на сьогодні — маємо два активних проєкти, які забезпечать ГРД бодай до весни наступного року.

Чи могли бути інші варіанти виходу з критичної ситуації? Дивлячись спокійно з майбутнього, коли вже є фінансування — напевно, так. В той момент ми ухвалювали рішення за погодженням зі складом Ради таким чином, щоб найшвидше повернути орган до ефективного виконання задач. Якщо в процес щодо забезпечення організаційної роботи ГРД буде залучено більше, ніж одна організація, то і рішення, можливо, будуть кращими. Ми дякуємо IDLO й донорам, які в критичний момент долучилися до аналізу для ГРД власними ресурсами й стали пліч-о-пліч з нами і Радою.

Що відбулося під час обрання четвертого складу ГРД?

4 серпня під час зборів для формування нового складу ГРД декілька кандидатів взяли слово, щоб презентувати себе і заявили про зняття з участі у відборі. Мотивом для зняття своїх кандидатур Олександр Волошин та Тетяна Катриченко назвали переконання в упередженості щодо подальшого голосування — нібито вже знають, що їх не підтримають через наявність погоджених списків кандидатів. Представники громадських обʼєднань намагалися переконати не робити цього, дочекатися кінця голосування і таким чином довести або спростувати на практиці реальність наперед визначеного голосування, втім кандидати не змінили свого рішення.

Кандидатка від DEJURE, "протягування" якої закидають критики, не набрала необхідної кількості голосів і не пройшла в четвертий склад ГРД. Авторка викриття щодо надання "недостовірної інформації" безпосередньо спілкувалася з кандидаткою перед подачею документів і достовірно знала про її бажання бути запасною на майбутнє в ГРД з огляду на те, що ще не минуло 5 років з часу роботи на держслужбі. Проте вирішила опублікувати цю інформацію саме під час зборів. У чому власне полягало викриття – не зрозуміло, адже всі учасники зборів наперед ознайомилися з документами, які подали кандидати за кілька тижнів до зборів, й обговорювали між собою юридичні аспекти цієї ситуації.

"Наявність списків для голосування"

Варто почати з того, що Фундація DEJURE вже не вперше модерує процес підбору охочих потрапити до ГРД: запрошуємо журналістів, правників, науковців, спілкуємося із кожним, надаємо інформацію, консультуємо. Раніше до цього процесу більш активно долучалися інші, з часів початку повномасштабної війни, знов-таки, ми в цій ролі практично самі.

Це непростий процес, адже кандидати повинні мати не лише бажання, а й розуміння тематики того, з чим доведеться працювати, також їм потрібно заповнити непрості майнові декларації. При цьому кожна з організацій-учасників зборів може проводити такий самий процес паралельно і подавати свої кандидатури незалежно від того, кого запрошували в Фундації DEJURE.

Коли списки кандидатів сформовані й наближається дата голосування, представники зборів часто питають нашої думки щодо претендентів. Ми можемо і маємо право обговорювати кандидатів — це нормальний процес, схожий до процесу агітації під час виборів. Чи дослухаються до цих думок ті, хто будуть голосувати — їхнє право: голосування відбувається таємно саме для того, щоб унеможливити будь-який вплив. Тим більше, мова йде про ГО, на які намагалися впливати інші сили, але безрезультатно.

Важливо, що всім була надана можливість висловитися, в тому числі максимально критично. Пропозицій щодо зміни порядку денного від учасників зборів в результаті обговорень не надходило. Як наслідок — були обрані 20 членів ГРД 4.0, а результати були затверджені голосами усіх 12 ГО, які брали участь у зборах. У тому числі і тих двох, кандидати яких вирішили знятися з виборів.

Це не ідеальний процес — погоджуємося із критиками. Зі сторони може здаватися, що одна організація навʼязує своє бачення. Для того, щоб не складалося подібного враження, потрібна залученість більше ГО саме в організаційні процеси. Це вивчений урок. Знову ж таки — тут запрошуємо до співпраці всіх, хто бачить цінність у формуванні доброчесної судової гілки влади. Примітно, що проти такої системи не заперечували ті самі критики-члени ГРД, коли обиралися до третього скликання.

Можливо, настав час для вдосконалення моделі — створення окремої комісії чи номінаційного комітету (ймовірно, навіть і з міжнародними експертами, як це пропонували дехто з донорів), який буде відбирати, оцінювати та давати рекомендації громадським організаціям щодо кандидатів аби уникнути звинувачень, що хтось один контролює процес. Такий комітет, зокрема, зможе оцінювати і спроможність кандидатів поєднувати роботу в ГРД із, наприклад, службою у війську.

"Служба в ЗСУ як перешкода роботи в ГРД"

Одним із закидів до Фундації DEJURE є нібито негативне ставлення до військовослужбовців у ГРД. Це неправда. Від початку повномасштабного вторгнення до різних структур Сил оборони і добровольчих формувань з власної ініціативи долучилися кілька членів нашої команди.

Ми щиро підтримували участь військових у ГРД і вважали, що вони мають бути серед представників громадськості. Водночас практика третього скликання підказала, що військова служба і робота в ГРД — малосумісні речі. З трьох членів ГРД поточного складу, які на сьогодні перебувають в складі ЗСУ, двоє вже пішли зі складу раніше строку, а перед тим на всіх кілька місяців за їхнім проханням не розподілялися аналізи щодо суддів і кандидатів. За умови наявності військовослужбовців у складі ГРД це навантаження лягало б на решту колективу. Сам Олександр Волошин на зборах підтвердив — за останні пів року він зміг опрацювати лише 5 кандидатів через навантаження по службі.

Питання навантаження дуже гостро стоїть як у цій ГРД, так і було дуже важливим для кандидатів у ГРД 4.0. Ми вважали своїм обов’язком донести ці обставини до ГО, які формували склад ГРД, і зробили це.

Замість висновків

Нам прикро, що ми опинилися в цій точці й не змогли уникнути таких ситуацій, попри всі зусилля. Вони явно не надають міцності ГРД. Разом із тим ми готові й надалі робити все можливе, аби сприяти безперешкодній та незалежній роботі ГРД, й нарешті ефективно завершити судову реформу.

Загалом дискусія, яку піднімають колеги: і про фінансування, і про модель управління, і про механізм добору — доречна і потрібна. Єдине — нам би дуже хотілося аби вона була в конструктивних тонах. Ми розуміємо, що і звинувачення, і деталі з відповідей вже використовують і ще будуть використані противниками судової реформи. А багато чого можна було б вирішити партнерським діалогом. Тим не менше, ми відкриті до подальшої дискусії: як зробити ГРД спроможною, максимально автономною і здатною довести очищення суддівського корпусу до успішного кінця. Це є і залишається нашим стратегічним пріоритетом.

Ми помиляємося і готові це визнавати, шукати рішення і шляхи для вдосконалення. Для нас важливо чути конструктивну критику і розділяти ініціативу людей, з якими в нас спільна мета. Вкотре наголошуємо, що не існує "страшної монополії" на пошук і адміністрування потреб ГРД, і якщо існують охочі взяти на себе частину обовʼязків — долучайтеся.

Дякуємо третьому складу Громадської ради доброчесності за роботу, досвід та виклики. Перепрошуємо за все, що зробили не так, як цього очікували члени ГРД та громадськість. Обовʼязково врахуємо цей досвід у роботі із наступною каденцією.

Фундація DEJURE

