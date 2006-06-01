Путін, який вже рік не може доїхати до Києва, заїде у Львів?
Привіт, читачу і читачко УП! Вочевидь, ви не змогли пройти повз такого інформаційного приводу і клікнули на новину. Насправді – ми теж. Щоправда 1 червня 2006 року, саме тоді ми опублікували цю новину.
Вона застаріла і геть не віддзеркалює реального стану речей. А отже, є ідеальною нагодою для маніпуляцій вашими емоціями, до чого вдаються недобросовісні ЗМІ. І роблять це не заради першоквітневого жарту (див. на календар), а заради введення вас в оману.
Цим повідомленням ми хочемо привернути вашу увагу до потенційних маніпуляцій і закликати прискіпливо читати новини від першого рядка і до останнього. У випадку сумнівів – перевіряти їх в інших джерелах.
Адже різниця в 15 років між публікаціями змінює все, особливо, якщо йдеться про Путіна та умови його візиту в Україну.
Голова Львівської облдержадміністрації Петро Олійник стверджує, що президент Росії Володимир Путін під час візиту в Україну відвідає Львів.
Про це Олійник сказав 31 травня під час відвідання львівського ВАТ "Концерн-Електрон", повідомила його прес-секретар Іванка Попович.
За її словами, Львівський губернатор зазначив, що під час візиту до Львова у присутності президентів Росії і України планується підписання угоди про співпрацю у сфері культури та бізнесу.
У тому числі і з концерном "Електрон", між Львовом та Санкт-Петербургом, додав Олійник.
"Про запланований візит у Львів Володимира Путіна голова Львівської ОДА мав розмову під час свого нещодавнього перебування у Києві з послом Росії в Україні Віктором Черномирдіним", - повідомила прес-секретар губернатора.
Водночас дата візиту Путіна в Україну уточнюється.
Як відомо, 10 травня Черномирдін заявив, що президент Росії відвідає Україну, коли в ній буде сформовано уряд.
"Обов'язково приїде", - зазначив Чернормирдін, при цьому він додав: "Куди приїжджати, до кого? Як закінчите все, як сформуєте уряд. Ну, що просто так приїжджати? Так президенти не їздять".
Останній раз Путін приїздив в Україну близько року тому після інавгурації президента Віктора Ющенка.