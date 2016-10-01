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Суд над затриманими у вбивстві міліціонерів оголосив перерву

Субота, 1 жовтня 2016, 13:51

Апеляційний суд Києва оголосив перерву у засіданні з обрання нового запобіжного заходу для Андрія Романюка, Євгена Кошелюка та Віти Заверухи, яких підозрюють у вбивстві міліціонерів на столичній АЗС у 2015 році. 

Під час розгляду справи навколо суду посилено заходи безпеки, журналістів до зали не пускали, повідомляють в ефірі "112 Україна".

Разом з тим біля Апеляційного суду відбулися сутички між людьми, які прийшли висловити підтримку затриманим, та силовиками: частина людей  намагалася прорвати кордон силовиків, але ця спроба виявилася невдалою.  Спроби прорвати кордон здійснювалися неодноразово, але безрезультатно.

1 жовтня закінчився термін запобіжного заходу для Віти Заверухи та ще двох підозрюваних у справі про вбивсто міліціонерів.

О 8:00 ранку підозрюваних відпустили, але потім знову затримали у залі суду.  Як зазначив нардеп Ігор Луценко, причина повторного затримання - у порушенні затриманими громадського порядку за гратами.

Прокурори вимагають продовжити арешт Заверухи, Романюка і Кошелюка ще на 2 місяці.

Як відомо, у травні 2015 року внаслідок перестрілки з грабіжниками АЗС загинули два міліціонера, ще троє отримали поранення. Міліція затримала трьох підозрюваних у скоєнні злочину.  

Згодом глава МВС Арсен Аваков заявив, що ці ж люди раніше нападали на поста ДАІ у Биківні.

На сайті МВС також було оприлюднено відео, на якому один із затриманих заявив, що вони приїхали у столицю з метою влаштувати теракт.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київсудміліція
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