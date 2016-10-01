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У центрі Києва сталася стрілянина, поранено чоловіка

Субота, 1 жовтня 2016, 15:06

Внаслідок стрілянини на проспекті Перемоги в Києві чоловіка з вогнепальними пораненнями доставили до лікарні.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, повідомлення про стрілянину на проспекті Перемоги надійшло у Шевченківське управління поліції о 13:40. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група.

Зі слів очевидців правоохоронці з’ясували, що у потерпілого виник конфлікт із невідомим чоловіком, який у результаті здійснив кілька пострілів із невстановленої зброї і втік.

Потерпілого киянина 1976 р.н. доставили до лікарні, йому надають медичну допомогу.

Поліція проводить огляд місця події, вилучені стріляні гільзи, опитують очевидців і свідків інциденту. Зусилля правоохоронців спрямовані на затримання зловмисника.

Українська правда

Теми: Київполіція
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