"Нев'їзний" в Україну Міхалков поїхав на фестиваль до Криму
Субота, 1 жовтня 2016, 23:11
В окупованому Криму проходить перший Ялтинський міжнародний кінофестиваль "Євразійський міст", на якому присутній режисер Микита Міхалков.
Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що фестиваль триватиме до 5 жовтня.
Він подякував Міхалкову "за колосальний внесок в справу кіноіндустрії на території Республіки Крим".
"Завдяки нашій спільній роботі з'являється тверда впевненість у тому, що процес відновлення легендарної Ялтинської кіностудії буде успішно завершений", - зазначив Аксьонов.
Як відомо, 31 серпня 2015 року СБУ заборонила в'їзд в Україну16 громадянам Російської Федерації - журналістам та діячам культури, серед яких Міхалков.
Українська правда