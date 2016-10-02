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Білорусія підвищила вартість на транзит нафти для РФ

Неділя, 2 жовтня 2016, 05:26

Білорусія підвищила тарифи на транспортування російської нафти через свою територію.

Про це повідомляє РБК з посиланням на постанову міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусії, опублікованау 1 жовтня.

 Згідно з новою постановою, вартість транзиту з 11 жовтня підвищиться для Росії в середньому в 1,5 рази.

З документа випливає, що транспортування нафти по трубопроводу Унеча (Високе) - Адамова Застава встановлюється на рівні 400,98 руб. (до збільшення - 267,32 руб) за тонну без урахування ПДВ.

Транспортування тонни нафти за маршрутом Унеча (Високе) - Броди складе тепер 172,23 руб. (до збільшення 114,82 руб).

Вартість транспортування нафти на напрямку Невель (Великі Луки) - Полоцьк - Висока зросте до 48,47 руб. за тонну (до збільшення 32,31 руб).

Теми: РосіяБілорусь
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