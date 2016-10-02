Саакашвілі заявив, що має намір повернутися у Грузію - ЗМІ

Глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що має намір повернутися у Грузію.

Про це, як пише Думская. net з посиланням на телекомпанію "Руставі-2", він заявив у Нью-Йорку під час зустрічі з прихильниками своєї партії "Єдиний національний рух".

"Я дійсно збираюся повернутися у Грузію і захистити інтереси результатів виборів", - зазначив Саакашвілі.

Окрім того Саакашвілі зазначив, що на посаду голови МВС Грузії бачить нинішню главу Нацполіціі України Хатію Деканоїдзе.

"Це питання не вирішене з членами партії, оскільки партія у кінцевому підсумку сама має усе вирішити, але я, наприклад, привіз би Хатію Деканоїдзе у Грузію і призначив би міністром внутрішніх справ ", - зазначив він.

Як відомо, раніше дружина Саакашвілі - Сандра Руловс, яка балотується у мажоритарні депутати - заявила, що вона "представляє свого чоловіка, який обов'язково у найближчі дні повернеться до Грузії".

Парламентські вибори в Грузії відбудуться 8 жовтня.