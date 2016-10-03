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Російські ЗМІ: У Чечні готувався замах на Кадирова

Понеділок, 3 жовтня 2016, 08:46

Російська "Новая газета" повідомляє, що навесні 2016 року в Чечні готувався замах на главу республіки Рамзана Кадирова.

Про це видання повідомляє з посиланням на свої джерела в регіоні.

За інформацією газети, переважна більшість "змовників" - молодь з тейпа Беной, до якого належить і сам Кадиров.

Замах, за інформацією ЗМІ, готувався в селі Беной, в резиденції, в якій зазвичай зупиняється Кадиров, коли приїжджає в високогірне село і яке вважається малою батьківщиною всіх беноевцев.

У резиденції була закладена вибухівка, у самих змовників вилучили цілий арсенал серйозного новітньої зброї. (Цей факт підтвердив "Новой газете" людина, безпосередньо брав участь в обшуках.)

Змова була розкрита випадково. Всі джерела видання сходяться в тому, що інформацію про змовників, імовірно, видав двоюрідний брат керівника адміністрації глави регіону Ісламу Кадирова - Валід.

Також видання нафодть доповідь Human Rights Watch (HRW) "Як по мінному полю".

У ній вказується, що змістовно вичерпаний контракт, який Кремль уклав десять років тому з Рамзаном Кадировим.

"У контракті, головна мета якого-повна лояльність Чечні, були дві основні задачі: боротьба з чеченським сепаратистським/терористичним підпіллям і відновлення зруйнованих двома війнами інфраструктури та економіки республіки", - зазначає видання.

Українська правда

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