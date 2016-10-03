"Депутати, ви уху їли?" – активісти пікетують Верховну Раду
Активісти пікетують 3 жовтня Верховну Раду з вимогою не саботувати боротьбу з корупцією в державі.
Про це повідомляє у Твіттері рух "Чесно".
Пікетувальники вимагають не реєструвати законопроект глави фракції БПП Ігоря Гриніва, яким пропонується закрити інформацію про майно і подарунки чиновників.
"Депутати, руки геть від е-декларування!" pic.twitter.com/IS7OANPscC— ЧЕСНО (@chesno_movement) October 3, 2016
Активісти вимагають від депутатів @verkhovna_rada задекларувати кеш. pic.twitter.com/urgPjUor9E— ЧЕСНО (@chesno_movement) October 3, 2016
Як відомо, лідер фракції БПП Ігор Гринів пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції, і закрити відомості з декларацій для загального користування.
Відповідний законопроект №5192 був зареєстрований 29 вересня.
Як розповів "Українській правді" автор проекту Ігор Гринів, законопроект має вирішити питання про доступ до інформації про рухоме і нерухоме майно і готівкові кошти.
Крім того, Гринів повідомив, що у проекті він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за помилки у декларації.
Згідно з проектом, внесеним до ВР, пропонується закрити інформацію про отримані подарунки.
В свою чергу експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська вважає, що цей законопроект направлений на приховування статків чиновників.
Українська правда