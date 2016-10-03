Парубій запропонує Порошенку перевнести подання щодо ЦВК

Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонує президентові Петрові Порошенку повторно внести кандидатури нового складу Центральної виборчої комісії, оскільки для нинішнього подання немає голосів у Раді.

Про це він сказав у понеділок під час засідання погоджувальної ради парламенту у відповідь на заклик голови фракції "Народний фронт" Максима Бурбака скоріше переобрати склад ЦВК.

"Я буду сьогодні звертатися до президента України з пропозицією перевнести подання стосовно членів Центральної виборчої комісії, провівши попередні консультації з фракціями для того, щоб ми змогли вийти на рішення, яке зможе нам дозволити обрати новий склад ЦВК", – сказав він.

Парубій визнав, що обрання нового складу комісії "затягнулося неприпустимо", але заявив, що це питання наразі "не має достатньої кількості голосів для прийняття".

"І, як я вже неодноразово говорив, ми можемо бути у дуже парадоксальній ситуації, що ми звільнимо старий склад ЦВК, а новий не оберемо і буде правовий вакуум", – додав він.

Як відомо, 7 червня Порошенко вніс у Раду подання на звільнення 12 з 15 членів ЦВК та призначення 11 нових на ці посади.

15 червня правовий комітет Ради переніс розгляд цих подань до завершення консультацій між фракціями і групами.

На минулому тижні член фракції БПП і комітету з правової політики Олександр Черненко заявив, що фракція і комітет не розглядають кандидатури Порошенка у новий склад ЦВК.

Термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК закінчився 1 червня 2014 року.

Раніше у цій новині повідомлялося, що Парубій запропонує Порошенкові перенести розгляд подання про новий склад ЦВК. Насправді він має намір пропонувати перевнести це подання заново.

Олег Шанковський, УП