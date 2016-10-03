За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 2 поранено – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 2 отримали поранення.

Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій 1 військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення", – сказав полковник.

В коментарі "Українській правді" Лисенко уточнив, що цих втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів: 1 боєць загинув в районі н.п. Кримське, 2 солдат зазнали поранень під Авдіївкою.

Валентина Романенко, УП