Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція посилила охорону у центрі Києва до п’ятниці

Вівторок, 4 жовтня 2016, 10:48

Під час засідання Верховної Ради та проведення заходів із масовою участю громадян охорону публічної безпеки забезпечуватимуть понад 1500 столичних поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це повідомляє Національна поліція у Києві.

"Протягом 4-7 жовтня посилені наряди поліції нестимуть службу не лише в урядовому кварталі та у місцях проведення заходів, але й на прилеглих до них територіях, на зупинках громадського транспорту та у метрополітені", – сказано в повідомленні.

Столична поліція закликає громадян не порушувати громадський порядок та дотримуватися закону.

Зазначимо, що вранці у вівторок, 4 жовтня, під Верховну Раду йшли мітингувальники, чиї вимогли були незрозумілі.

Теми: поліціяКиївВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
поліція
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Що повинен зробити Вигівський на посаді голови Національної поліції
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
оновлено, відеоРФ обстріляла Херсон: удар спалив людину в автівці, ще одна загинула на вулиці
Усі новини...
Реклама: