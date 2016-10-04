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ЄСПЛ: Росія має віддати "в’язню Болотної" 12 500 євро

Вівторок, 4 жовтня 2016, 13:36

Європейський суд із прав людини частково задовольнив скаргу Ярослава Білоусова, засудженого в Росії до позбавлення волі у "Болотній справі", і зобов’язав російську владу виплатити йому компенсацію в розмірі 12 500 євро.

Про це йдеться в оприлюдненому рішенні суду за 4 жовтня.

Суд вирішив, що вирок щодо Білоусова за звинуваченням в "участі у масових заворушеннях" порушив його право на свободу зібрань.

ЄСПЛ визнав, що на Болотній площі в Москві 6 травня 2012 року відбувалися акти насильства, але як організатори акції протесту, так і більшість демонстрантів у них участі не брали.

Суд також констатував, що права Білоусова порушувалися в ході утримання під вартою і суду над ним.

За висновком ЄСПЛ, усього було порушено чотири статті Європейської конвенції про захист прав людини: стаття 3 – заборона катування, стаття 5 – право на свободу та особисту недоторканність, стаття 6 – право на справедливий судовий розгляд, стаття 11 – свобода зібрань та об'єднань .

На думку Європейського суду з прав людини, вирок російського суду у справі Білоусова був надто суворим і його варто переглянути.

Як відомо, Білоусова у 2014 році засудили до 2 років і 3 місяців позбавлення волі. Він уже вийшов на свободу.

У жовтні минулого року ЄСПЛ задовольнив скарги ще трьох колишніх "в’язнів Болотної" – Леоніда Ковязіна, Артема Свелова й Іллі Гущина.

Влада Росії вважає події на Болотній площі в Москві 6 травня 2012 року масовими заворушеннями.

За звинуваченням в участі в них або в насильстві по відношенню до поліцейських до відповідальності притягували понад 30 людей, частина з них були амністовані, інші вже відбули покарання. Кілька людей залишаються під вартою. Не виправдали нікого.

"Радіо Свобода", "Интерфакс"

Теми: Росіяправа людинисуд
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