У Московській області РФ знесуть храм Київського Патріархату

Російський суд постановив знести в Московській області храм Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Про це на своїх сторінках у Facebook написали митрополит Адріан (Старина) і ієромонах Святослав Скороход.

За словами Скорохода у понеділок 3 жовтня Московський обласний суд виніс рішення Апеляційним позовом.

"З третього жовтня 2016 р. вступає в силу остаточний вирок в знесенні нашого Свято-Троїцького храму в м. Ногінську Московської області задовільнивши позивача Адмiнicтрацiю Ногiнського району (а по сутi Московську Патрiархiю) та рішення першої судової інстанції Ногінського міського суду. Згідно постанови храм буде знесений в 4-місячний термін за наш рахунок", - написав він.

Він також повідомив, що напередодні засідання суду на адвоката Горюнову Тетяну Федорівну був скоєн напад.

"Ввечорі повертаючись додому невідомі з машини почали по ній стріляти, опісля погрожуючи по-телефону розправою у випадку подальшої підтримки та захисту нашого храму в суді", - написав він.

Свято-Троїцький храм є парафією Богородської єпархія Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Українська правда