Добкін і ще 170 нардепів отримують компенсацію за житло

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій і 170 народних депутатів отримали по 11 500-13 800 гривень кожен з державного бюджету як компенсацію за оренду житла або готельного номера в вересні.

Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин.

Як сказано у відповіді, депутатам передбачено 460 гривень на добу в якості такої компенсації. Таким чином більшість депутатів за місяць отримали по 13 800 грн компенсації.

У фракції "Блок Петра Порошенка" компенсацію отримали 62 з 142 депутатів, в тому числі гроші видали заступнику голови фракції Олексію Гончаренку, депутатам Андрію Вадатурському, Павлу Кишкарю, Аркадію Корнацькому, Івану Куліченку, Богдану Онуфрику, Олександру Сугоняку, Ірині Сусловій, Костянтину Усову, Олександру Черненку.

У фракції "Народний фронт" компенсацію отримали 43 з 81 депутата, в тому числі голова фракції Максим Бурбак і його заступник Юрій Береза, депутати Євген Дейдей, Андрій Левус, Михайло Гаврилюк, Максим Поляков, Павло Унгурян.

В "Самопомочі" бюджетні кошти отримали 15 з 26 депутатів, в тому числі голова фракції Олег Березюк та його заступник Олег Лаврик, депутати Тарас Пастух, Семен Семенченко; в "Опозиційному блоці" - 11 з 43, в тому числі Дмитро і Михайло Добкіни.

Також отримали компенсацію 10 з 23 депутатів групи "Відродження", в тому числі Євген Геллер і Антон Кіссе; 5 з 19 депутатів групи "Воля народу" (в тому числі Сергій Мельничук, Михайло Ланьо та Роман Мацола); 6 з 21 депутатів фракції Радикальної партії Ляшко (в тому числі Олена Кошелєва і Юрій-Богдан Шухевич), а також 5 з 19 депутатів фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (в тому числі Сергій Євтушок, Вадим Івченко і Іван Крулько).

Також компенсацію отримали 13 з 42 позафракційних депутатів, зокрема Андрій Денисенко, Анатолій Денисенко, Євген Мураєв, Володимир Парасюк, Яків Безбах.

Всі ці депутати отримали по 13 800 гривень компенсації.

Тетяна Ричкова (БПП) і Юрій Одарченко ( "Батьківщина") отримали компенсацію в розмірі 11 500 гривень, оскільки вони приступили до виконання обов'язків лише 6 вересня.

Депутати Олег Барна і Сергій Кудлаєнко (обидва - БПП) отримали у вересні по 28 060 гривень (Барна отримав також компенсацію за липень, а Кудлаєнко - за червень-липень).

А серпні Парубій і 169 депутатів парламенту отримали по 14 260 гривень кожен з державного бюджету для компенсації вартості оренди житла або найму готельного номера в серпні.

Згідно з декларацією за 2015 рік, у народного депутата Михайла Добкіна є квартира площею 44 кв метра, а у його родини - ще дві квартири, кожна майже по 80 квадратів. Крім того сім'я Добкіних володіє двома будинками - 1136,9 кв метрів і 127,6 квадратів.

Михайло Добкін проходить у справі про розкрадання 650 гектарів харківської землі владою міста.