Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії оголосили в розшук одного з лідерів УНА-УНСО

Вівторок, 4 жовтня 2016, 16:02

Одного з лідерів УНА-УНСО, екс-бійця ЗСУ і "Правого сектора" Ігоря Мазура оголосили в Росії в розшук нібито за підготовку диверсій і масових провокацій в Москві.

Про це повідомляє пропагандистське видання "Лайф" з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ.

За його словами, крім Мазура в розшук оголошений український адвокат Олександр Золотухін та київський юрист Микола Біллер, які нібито також готували диверсії.

"Ігор Мазур, за даними МВС РФ, знаходиться на території РФ з початку 2016 року і займається вербуванням активістів для організації заворушень у Москві", – заявило джерело.

При цьому сам Мазур в коментарі "Українській правді" заявив, що знаходиться в Києві і не був у Росії в цьому році.

Він нагадав, що ще з 2014 проходить в Росії у справі про участь в Чеченській війні разом з убитим членом "Правого сектора" Олександром Музичком, екс-лідером ПС Дмитром Ярошем, братами Тягнибоками, Арсенієм Яценюком а також Станіславом Клихом і Миколою Карпюком, які в травні отримали 20 і 22,5 років в'язниці відповідно.

"Скажіть, психічно здорова людина буде їхати на територію тієї країни, де він проходить у кримінальній справі, у якій 22 роки тюрми дають?" – запитав він.

Мазур додав, що до 15 квітня 2016 року був офіцером ВСУ, а раніше воював у добровольчих батальйонів, зокрема – "Правому секторі".

Українська правда

Теми: РосіяАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Росія
Суровікін затриманий ФСБ та ізольований – росЗМІ
На хімзаводі в Росії спалахнула пожежа
У Держдумі розповіли, куди подівся Суровікін
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: