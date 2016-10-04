У Росії оголосили в розшук одного з лідерів УНА-УНСО

Одного з лідерів УНА-УНСО, екс-бійця ЗСУ і "Правого сектора" Ігоря Мазура оголосили в Росії в розшук нібито за підготовку диверсій і масових провокацій в Москві.

Про це повідомляє пропагандистське видання "Лайф" з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ.

За його словами, крім Мазура в розшук оголошений український адвокат Олександр Золотухін та київський юрист Микола Біллер, які нібито також готували диверсії.

"Ігор Мазур, за даними МВС РФ, знаходиться на території РФ з початку 2016 року і займається вербуванням активістів для організації заворушень у Москві", – заявило джерело.

При цьому сам Мазур в коментарі "Українській правді" заявив, що знаходиться в Києві і не був у Росії в цьому році.

Він нагадав, що ще з 2014 проходить в Росії у справі про участь в Чеченській війні разом з убитим членом "Правого сектора" Олександром Музичком, екс-лідером ПС Дмитром Ярошем, братами Тягнибоками, Арсенієм Яценюком а також Станіславом Клихом і Миколою Карпюком, які в травні отримали 20 і 22,5 років в'язниці відповідно.

"Скажіть, психічно здорова людина буде їхати на територію тієї країни, де він проходить у кримінальній справі, у якій 22 роки тюрми дають?" – запитав він.

Мазур додав, що до 15 квітня 2016 року був офіцером ВСУ, а раніше воював у добровольчих батальйонів, зокрема – "Правому секторі".

Українська правда