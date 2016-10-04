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Конкурсна комісія обрала Гундича головою Житомирської ОДА

Вівторок, 4 жовтня 2016, 20:34

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Ігоря Гундича головою Житомирської обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 4 жовтня.

Наразі Гундич є тимчасово виконуючим обов'язки голови Житомирської обладміністрації.

Конкурсна комісія також обрала резервним кандидатом Олександра Шпіта, який протягом року має право бути призначеним житомирським губернатором у разі, якщо Гундич не пройде спеціальну перевірку, відмовиться від посади або станеться форс-мажор.

Шпіта є виконуючим обов'язки начальника головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Житомирській області.

Гундич народився 28 грудня 1975 року в Житомирі, освіта - вища (Житомирський інженерно-технологічний інститут, спеціальність "Менеджмент організацій", кваліфікація – менеджер-економіст).

Трудову діяльність почав у 2003 році завідувачем кормовим двором товариства з обмеженою відповідальністю "Південне" у с. Буряки Бердичівського району Житомирської області.

З липня 2005-го по травень 2006-го років він керував виконавчим комітетом житомирської міської організації партії "Народний союз "Наша Україна".

Із травня 2006-го по листопад 2010-го років Гундич працював першим заступником мера Житомира з питань діяльності виконавчих органів.

З жовтня 2012-го по квітень 2016-го років - директор ТОВ "Елітне" (с. Буряки Бердичівського району).

Одружений, виховує двох синів.

У 2015 році Гундич задекларував 134,8 тис. гривень доходів.

Як повідомляли Українські Новини, конкурсна комісія допустила 16 претендентів на посаду житомирського губернатора до конкурсу.

17 осіб подали документи на участь у конкурсі на цю посаду.

Українські новини

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Теми: Житомир
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