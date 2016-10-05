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Росія доставила в Сирію систему ППО C-300

Середа, 5 жовтня 2016, 03:20

Росія доставила до Сирії нову систему протиповітряної оборони C-300, хоча екстремістські угруповання не володіють авіацією, для боротьби з якою призначені ці зенітні комплекси.

Про це, посилаючись на телеканал CNN, пише Радіо Свобода.

Установка C-300, була доставлена ​​на територію Сирії в минулі вихідні дні і поки не приведена в бойову готовність.

За словами джерела, нове озброєння значно збільшує боєздатність російських сил ППО на північному заході Сирії. У Вашингтоні не вважають, що Росія має намір застосовувати C-300 проти американських літаків, проте, посилення російської бойової потужності є предметом "стурбованості".

У США називають три можливих варіанти розміщення установки C-300. Два з них - аеропорт Бассель аль-Ассад і місто Масьяф. Третє можливе місце дислокації нової зброї - гориста місцевість Баніяс на північному заході Сирії. Якщо розмістити систему на височини, то радіус дії її локаторів може збільшитися.

Представник Пентагону Тім Кук на прес-конференції у вівторок заявив, що екстремістські угруповання не володіють авіацією, для боротьби з якою нібито призначені перекинуті в Сирію зенітні комплекси С-300. Бі-бі-сі, зазначає, що Пентагон бачить єдиною ціллю для ракет С-300 авіацію західних країн.

Теми: РосіяСирія
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