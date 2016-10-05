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ФСБ прийшла з обшуком до члена регіонального меджлісу у Феодосії

Середа, 5 жовтня 2016, 08:46
ФСБ прийшла з обшуком до члена регіонального меджлісу у Феодосії
Fb Сулейман Кадиров

У Криму в будинку члена феодосійського регіонального меджлісу Сулеймана Кадирова вранці 5 жовтня ФСБ Росії проводить обшук.

Про це у Facebook написав сам Кадиров.

"У мене зараз йде обшук ФСБ, усіх небайдужих прошу мене підтримати своєю присутністю! Феодосія, вул. Гарнаєва, будинок №36", – повідомив Кадиров.

*** Пізніше сторінка Кадирова щезла з Facebook. Однак в мережі зберігся скрін-шот посту.

 

Також інформацію про обшук у Кадирова виданню "Крим Реалії" підтвердив перший заступник Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

"Підтверджую. Сам Сулейман-аг'а слухавку не бере, наші хлопці зараз до нього під'їдуть", – повідомив Джелял.

Як відомо, після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримськотатарських активістів і членів Меджлісу.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них.

Також МЗС звернувся до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх українських політв'язнів і заручників.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татариправа людини
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