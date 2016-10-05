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МЗС офіційно рекомендувало українцям не їздити в Росію

Середа, 5 жовтня 2016, 13:30
МЗС офіційно рекомендувало українцям не їздити в Росію

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від відвідування Росії.

Про це йдеться у заяві відомства у середу.

У МЗС нагадали, що "на території держави-агресора зросла кількість безпідставних затримань наших співгромадян".

"Російські правоохоронні органи грубо поводяться з українцями, застосовують до них неприпустимі методи фізичного та психологічного впливу, тортури та інші дії, що принижують людську гідність. Громадянам України відмовляють у доступі до них консулів, адвокатів", – додали у відомстві.

Міністерство заявило, що такими діями Росія грубо порушує універсальні норми міжнародного права у сфері дотримання прав і свобод людини та свої міжнародні зобов'язання.

"Враховуючи зазначене, а також зважаючи на суттєво обмежені на даний час можливості української сторони забезпечити належну безпеку наших співгромадян на території РФ, МЗС закликає громадян України утримуватися від поїздок до Російської Федерації, а також від слідування транзитом територією цієї держави", – заявили у МЗС.

Як відомо, у вівторок директор політичного департаменту МЗС Олексій Макеєв заявив, що відвідування РФ є небезпечним для всіх громадян України. Він також рекомендував утриматися від поїздок в цю країну.

Українська правда

Теми: РосіяМЗС
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