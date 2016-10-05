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Росія возить з Донбасу найманців в Сирію – розвідка

Середа, 5 жовтня 2016, 14:29

Росія посилено залучає приватні військові компанії та найманців для участі у війні в Сирії.

Про це повідомляє Головне розвідуправління Міноборони України.

"Росія посилює залучення приватних військових компаній до участі у бойових діях в Сирії. З цією метою на окупованих територіях Донбасу розгорнута мережа вербувальних пунктів", - сказано у повідомленні розвідки.

За даними розвідки, за участь у війні в Сирії обіцяють  декілька тисяч доларів США на місяць.

Крім того, розвідка повідомляє про втрати з боку бойовиків та росіян: один важко поранений та троє вбитих військовослужбовців 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ в результаті підриву на міні.

Українська правда

Теми: Сирія
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