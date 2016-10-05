Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У компанії Фірташа відібрали 95 га лісу на Житомирщині

Середа, 5 жовтня 2016, 16:09

Прокуратура довела у Вищому адміністративному суді України незаконність вилучення 95 га лісу на Житомирщині з метою подальшого видобутку титанової руди.

Як повідомляє прокуратура Житомирської області, суд підтримав її позицію щодо визнання протиправним та скасування рішення Житомирської обласної ради про вилучення лісових насаджень площею 95 га з комунальної власності для передачі приватному підприємству.

Вищий адмінсуд не задовольнив касаційну скаргу Житомирської облради і залишив у силі постанову Житомирського окружного адмінсуду про задоволення позову прокуратури.

28 травня 2015 року Житомирської облрада вилучила на користь ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат" чотири ділянки загальною площею 95 га землі лісогосподарського призначення. Згодом їх цільове призначення змінили на використання для видобування титанових руд.

"Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат" входить до складу Group DF Дмитра Фірташа і розташоване в Іршанську Житомирської області, разом зі ще двома підприємствами групи – "Іршанським ГЗК" (нині відібрано державою) і "Валки-Ільменіт".

Прокуратура вважає рішення облради протиправним. Зокрема, з порушенням вимог земельного та природоохоронного законодавства з постійного користування вилучили значну площа лісу з подальшою передачею для видобування ільменітових руд (оксид титану) товариству з обмеженою відповідальністю.

Прокуратура області оскаржила рішення обласної ради у Житомирському окружному адміністративному суді – і той скасував згадане рішення. Однак обласна рада подала касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України.

Вища судова інстанція цю скаргу не задовольнила.

"За послідовної позиції прокуратури Житомирської області попереджено незаконне вилучення та передачу 95 га багаторічних лісових насаджень суб’єкту господарювання", – наголошує прокуратура.

УП, "Наші гроші"

Теми: ФірташсудЖитомирземля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Фірташ
В UNIDO кажуть, що Фірташ не акредитований при їхній організації
Ще три облгази Фірташа приєднали до Групи Нафтогаз
Білорусь зробила Фірташа дипломатом, щоб вберегти від екстрадиції - DW
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: