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Поклонській в Держдумі довірили декларації депутатів

Середа, 5 жовтня 2016, 16:15

Наталя Поклонська, проти якої в Україні порушено кримінальну справу, очолила комісію Держдуми з контролю за достовірністю відомостей про доходи та майно депутатів.

Про це повідомляють РИА Новости.

Заступником Поклонської став депутат від КПРФ Володимир Поздняков.

Поклонська, яка раніше працювала в органах прокуратури України, була одним з найактивніших прихильників окупації Криму Росією.

Її призначили "прокурором" окупованого півострова навесні 2014 року.

Нагадаємо, що Україна, ЄС і низка країн не визнають вибори в Держдуму РФ, оскільки вони були проведені на окупованій території - в Криму.

Теми: Росія
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