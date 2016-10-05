Поклонській в Держдумі довірили декларації депутатів

Наталя Поклонська, проти якої в Україні порушено кримінальну справу, очолила комісію Держдуми з контролю за достовірністю відомостей про доходи та майно депутатів.

Про це повідомляють РИА Новости.

Заступником Поклонської став депутат від КПРФ Володимир Поздняков.

Поклонська, яка раніше працювала в органах прокуратури України, була одним з найактивніших прихильників окупації Криму Росією.

Її призначили "прокурором" окупованого півострова навесні 2014 року.

Нагадаємо, що Україна, ЄС і низка країн не визнають вибори в Держдуму РФ, оскільки вони були проведені на окупованій території - в Криму.