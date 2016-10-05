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Вакарчук прокоментував свою присутність у президентських рейтингах

Середа, 5 жовтня 2016, 18:11

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сумнівається, що частина українців дійсно хоче бачити його на посаді президента України.

Про це він заявив у середу на прес-конференції перед концертом в Краматорську, коментуючи оприлюднений "Українською правдою" рейтинг, згідно з яким 5,6% українців готові голосувати за нього на президентських виборах.

"А хто вам сказав, що вони хочуть? Рейтинги – це така річ. Напишіть там будь-що і запитайте в людей. Людей же спеціально запитали – вони ж не вийшли на вулицю з цим. Один мудрий філософ сказав: не шукайте в темній кімнаті чорну кішку, особливо, коли її там нема", – сказав Вакарчук.

Як відомо, згідно з закритим рейтингом, складеним для президента Петра Порошенка, 9,8% готові проголосувати за діючого президента, 9,3% – за Юлію Тимошенко, 6,1% – за Юрія Бойка. Вакарчук перебуває у рейтингу на четвертому місці з показником в 5,6%.

"(Голова фракції БПП Ігор) Гринів вважає, що Вакарчук з "несистемних" політиків становить найбільшу загрозу, тому і міряє його. Він може або злетіти, або впасти, як Надія Савченко. Але його електоральне поле – близько 18%", – сказав один із соратників Порошенка, додаючи, що відтік рейтингів до Вакарчука йде від Тимошенко і мера Львова Андрія Садового, котрий раніше вважався основним конкурентом Порошенка.

Павло Островський для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориПорошенкорейтингВакарчук
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