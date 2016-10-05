Українська сторона вимагає від бойовиків надати інформацію про заручників

Українська сторона вимагає від бойовиків надати точну інформацію про заручників, яких вони утримують.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі, перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

"Українська сторона наголошує, що нам відоме місцезнаходження 57 заручників зі списку 110, який ми офіційно передали іншій стороні ще на попередніх засіданнях. Ми по зернятках знайшли інформацію про утримуваних в ОРДЛО українців, і, попри те, що представники ОРДЛО приховують інформацію про заручників і говорять лише про 45 бранців, ми точно знаємо про наявність 57", - написала вона на Facebook.

"Висунули вимогу надати точну інформацію про інших бранців зі списку 110, перестати приховувати їх місцеутримання, (як це раніше вони говорили про В. Жемчугова, І. Без'язикова, та інших, коли відверто брехали, що цих бранців у них немає)", - додала Геращенко.

За її словами, найближчим часом українських бранців в ОРДЛО відвідає координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш. "Він передасть їм листи і передачі від родичів, ми про це домовилися", - розповіла депутат.

"Сьогодні представники ОРДЛО визнали, що в наданих ними раніше фантасмагорічних списках на 600 людей, яких вони вимагають амністувати, є чимало тих, хто не має жодного відношення до конфлікту на Донбасі і ніяк не підпадає під дію мінських угод", - зазначила Геращенко.

"Отже, ми робимо все для звільнення тих бранців, утримання яких підтверджують бойовики (це 45 українців), ми вимагаємо від ОРДЛО коректного, а не фантасмагорічного списку тих, кого (якщо це дозволяють процесуальні норми), українська сторона могла б передати, аби звільнити наших бранців, і вимагаємо дати інформацію по іншим заручникам, кого розшукуємо", - додала учасниця переговорів.

Геращенко також розповіла, що українська сторона поставила запитання представникам РФ про те, скільки біженців з Донбасу перебуває зараз на їхній території і має відповідний статус. "Бо ж це не державна таємниця РФ, ніяк не можемо добитися цифри - скільки українців втекли від російської зброї і найманців на територію РФ", - заявила вона.

Українська правда