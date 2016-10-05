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РФ призупинили співпрацю з США щодо ядерних випробувань

Середа, 5 жовтня 2016, 20:19

Російська Федерація припинила дію угоди про співпрацю з США в сфері наукових досліджень і розробок в ядерній та енергетичній сферах.

Про це повідомляється на сайті уряду РФ.

Угода була підписана у вересні 2013 року.

Як заявили в уряді, введення США антиросійських санкцій "безпосередньо торкнулося напрямків співпраці", передбачених угодою.

Зокрема, США в квітні 2014 року оголосили корпорації "Росатом" про припинення співпраці в галузі атомної енергетики у зв'язку з подіями в Україні, а в подальшому американцями були скасовані "двосторонні зустрічі і заходи".

Також уряд оголосив про припинення дії виконавчої угоди про співпрацю "Росатому" і міністерства енергетики США "про співробітництво в проведенні досліджень можливості конверсії російських дослідницьких реакторів на використання низькозбагаченого уранового палива", укладеної в 2010 році.

"Станом на лютий 2016 року Угоду в основному виконано, роботи з дослідження можливості конверсії реакторів завершені", - йдеться в довідці до розпорядження.

У нинішніх умовах, як сказано в документі, "подальша співпраця з американською стороною", що припускає в тому числі "допуск американських громадян на російські ядерні об'єкти", є "недоцільною".

"Регулярне продовження США санкцій проти Росії, в число яких входить і призупинення російсько-американського співробітництва в галузі атомної енергетики, вимагає прийняття контрзаходів щодо американської сторони", - сказано в заяві РФ.

"За Російською Федерацією буде зберігатися можливість відновити співпрацю щодо Угоди, коли це буде виправдано з точки зору загального контексту відносин із США", - йдеться в документі.

Meduza

Теми: РосіяСША
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