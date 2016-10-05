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Сайдік стверджує, що про Сущенка в Мінську не говорили. Оліфер каже протилежне

Середа, 5 жовтня 2016, 20:55

Тристороння контактна група щодо України на зустрічі в Мінську не обговорювала долю заарештованого в Росії українця Романа Сущенка.

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

"Ні, це прізвище не звучало", - сказав він у середу журналістам.

Тим часом прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер стверджує, що українська сторона на засіданні ТКГ в Мінську порушила питання незаконного тримання в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

"Окремо Україна порушила питання незаконного тримання в СІЗО Москви українського журналіста Романа Сущенка", - написала Оліфер на сторінці в Фейсбук за результатами засідання Тристоронньої контактної групи в середу.

Інтерфакс-Україна

Теми: Мінські угодиЗМІОБСЄ
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