Сайдік стверджує, що про Сущенка в Мінську не говорили. Оліфер каже протилежне
Середа, 5 жовтня 2016, 20:55
Тристороння контактна група щодо України на зустрічі в Мінську не обговорювала долю заарештованого в Росії українця Романа Сущенка.
Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.
"Ні, це прізвище не звучало", - сказав він у середу журналістам.
Тим часом прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер стверджує, що українська сторона на засіданні ТКГ в Мінську порушила питання незаконного тримання в Росії українського журналіста Романа Сущенка.
"Окремо Україна порушила питання незаконного тримання в СІЗО Москви українського журналіста Романа Сущенка", - написала Оліфер на сторінці в Фейсбук за результатами засідання Тристоронньої контактної групи в середу.