Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Колишній заступник голови офісу президента РФ Владислав Сурков заявив, що працював над Мінськими угодами, виходячи з того, що вони не повинні бути виконані.
Джерела: російське видання "Ведомости", яке посилається на інтерв'ю Суркова директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову; "РБК", яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова
Деталі: На відповідне запитання щодо Мінських угод Сурков відповів "так".
Також він ствердно відповів, що вважає дії російської армії в Україні ефективними і висловив надію на нормалізацію відносин Росії та Заходу у найближчому майбутньому.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що основне завдання Мінських угод було – "все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання".
Пряма мова Пєскова: "Тому природно основне завдання було - все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання. Зараз ми розуміємо, що ніхто цього не збирався робити. Тому краще детально уточнювати у Суркова, що він мав на увазі".
Передісторія:
- У 2020 році Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков у своїй статті заявляв, що "України немає, є українство" і що "Донбас не заслуговує такого приниження", як повернення до її складу.
- Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель у грудні 2022 року заявила, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні "дорогоцінний час", щоб стати сильнішою – результати цього, за її словами, можна спостерігати зараз. Вона наголосила, що Україна 2014-2015 років – це не сьогоднішня Україна.
- Президент України Володимир Зеленський в нещодавньому зверненні заявив, що Мінські угоди від самого початку були ініційовані Заходом як поступка Росії і що їх неможливо було виконати без втрати Україною територій.
- Перші Мінські угоди були укладені у 2014 році тристоронньою контактною групою, до якої входили представники Росії, України і ОБСЄ. Укладанню Мінських угод передували консультації у Нормандському форматі (Україна, Росія, Франція, Німеччина).
- Президент України Володимир Зеленський 22 лютого 2022 року заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.