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Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались

"Українська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 12:02
Фото: РИА Новости

Колишній заступник голови офісу президента РФ Владислав Сурков заявив, що працював над Мінськими угодами, виходячи з того, що вони не повинні бути виконані.

Джерела: російське видання "Ведомости", яке посилається на інтерв'ю Суркова директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову; "РБК", яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: На відповідне запитання щодо Мінських угод Сурков відповів "так".

Також він ствердно відповів, що вважає дії російської армії в Україні ефективними і висловив надію на нормалізацію відносин Росії та Заходу у найближчому майбутньому.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що основне завдання Мінських угод було – "все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання".

Пряма мова Пєскова: "Тому природно основне завдання було - все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання. Зараз ми розуміємо, що ніхто цього не збирався робити. Тому краще детально уточнювати у Суркова, що він мав на увазі".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У 2020 році Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков у своїй статті заявляв, що "України немає, є українство" і що "Донбас не заслуговує такого приниження", як повернення до її складу.
  • Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель у грудні 2022 року заявила, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні "дорогоцінний час", щоб стати сильнішою – результати цього, за її словами, можна спостерігати зараз. Вона наголосила, що Україна 2014-2015 років – це не сьогоднішня Україна. 
  • Президент України Володимир Зеленський в нещодавньому зверненні заявив, що Мінські угоди від самого початку були ініційовані Заходом як поступка Росії і що їх неможливо було виконати без втрати Україною територій.
  • Перші Мінські угоди були укладені у 2014 році тристоронньою контактною групою, до якої входили представники Росії, України і ОБСЄ. Укладанню Мінських угод передували консультації у Нормандському форматі (Україна, Росія, Франція, Німеччина).
  • Президент України Володимир Зеленський 22 лютого 2022 року заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.

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Теми: Мінські угоди
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