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Офіційну Facebook-сторінку прес-центру штабу АТО зламали

Середа, 5 жовтня 2016, 21:54

Офіційну сторінку прес-центру штабу АТО в соціальній мережі Facebook зламали хакери.

Такий висновок можна зробити з інформації, яка почала з’являтися на сторінці прес-центру АТО.

"Ви були зламані! Прес-центр АТО, пишіть правду, а не брешіть, як ви завжди це робите!", - йдеться у повідомленні, розміщеному хакерами.

Особи, що зламали сторінку, називають співробітників  прес-центру співучасниками військових злочинів проти українців.

 
 

Українська правда

Теми: АТОхакериінтернет
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