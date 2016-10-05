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Новим генсеком ООН оберуть екс-прем'єра Португалії - дипломати

Середа, 5 жовтня 2016, 22:39

Колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніо Гутьєрреш має всі шанси стати наступним генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй після того, як ніхто з п'ятірки Ради Безпеки ООН з правом вето не проголосував проти нього під час таємного голосування в середу.

Про це повідомляє Reuters.

15 членів Ради Безпеки під час таємного голосування віддавали голоси за кожного з 10 кандидатів на виборах. Гутьєрреш отримав 13 голосів "за" і жодного проти.

"Сьогодні після нашого шостого опитування ми маємо явного фаворита і його звуть Антоніо Гутьєрреш", - сказав представник РФ при ООН Віталій Чуркін, який головує у Радбезі в жовтні.

"Ми вирішили провести формальне голосування завтра вранці о 10 годині, і ми сподіваємося, що це може бути зроблено шляхом акламації (спрощена процедура, - ред.), - сказав Чуркін.

Перед тим, як кандидатуру Гутьєрреш офіційно рекомендуватимуть 193 членам Генеральної Асамблеї на виборах, Рада Безпеки має прийняти резолюцію за закритими дверима.

Рішення мають ухвалити принаймні дев'ятьма голосами "за" і без жодного вето.

Гутьєрреш був прем'єр-міністром Португалії з 1995 по 2002 рік та обіймав посаду глави Управління ООН у справах біженців в період з червня 2005 року по грудень 2015 року.

Європейська правда

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Теми: ООН
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