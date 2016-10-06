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ЗМІ: У Німеччині обговорюють введення нових санкцій проти РФ

Четвер, 6 жовтня 2016, 03:24
ЗМІ: У Німеччині обговорюють введення нових санкцій проти РФ

Німецький уряд розглядає можливість для введення європейських санкцій щодо Росії, у відповідь на її дії в Сирії.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

За його словами, уряд Ангели Меркель вивчає нові способи "підштовхнути Москву змінити курс в Сирії".

Одним з інструментів в Німеччині розглядають введення економічних санкцій.

Газета пише, що обговорення даного питання серед німецьких чиновників знаходиться поки на ранній стадії і невідомо наскільки широку підтримку воно отримає в парламенті.

При цьому прес-секретар німецького МЗС в середу в ході прес-конференції, відповідаючи на питання про обговорення введення нових санкцій заявив: "На даний момент, я не знаю нікого, ні в Берліні, ні де-небудь ще, у кого є такі пропозиції".

Прес-секретар Меркель відмовилася прокоментувати це питання, посилаючись на коментар від Міністерства закордонних справ.

Теми: РосіясанкціїНімеччина
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