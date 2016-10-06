Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Форма е-декларацій не відповідає затвердженим НАЗК вимогам – НАБУ

Четвер, 6 жовтня 2016, 12:38

В НАБУ заявляють, що детективи припинили заповнення електронних декларації через невідповідність форми декларації тій, що була затверджена НАЗК.

Про це "Українській правді" повідомив голова НАБУ Артем Ситник, відповідаючи на питання, чому лише 10 детективів подали свої електронні декларації.

"Детективи НАБУ почали заповнювати електронні декларації 1 вересня, як того вимагає законодавство. Втім, при заповнені було виявлено ряд невідповідностей існуючої форми декларації тій, що була затверджена НАЗК раніше. Відтак, легітимність таких заповнених електронних декларацій – під питанням", - зазначив Ситник.

"Оскільки для НАБУ дотримання закону є базовою засадою, якою керуються всі співробітники Бюро, ми вирішили зачекати до того моменту, як НАЗК унормує питання невідповідностей у формі декларації. Тож щойно розбіжності й технічні нюанси в роботі електронного декларування будуть виправлені, працівники НАБУ виконають свій законний обов’язок й прозвітують перед суспільством про свої доходи й видатки", - пообіцяв він.

Він наголосив, що це буде зроблено "у визначений законом строк і у встановленій формі".

"Водночас підкреслю, що приведення форми електронного декларування у відповідність до чинного законодавства потребує негайного унормування. Тільки за цієї умови НАБУ та НАЗК отримають правові підстави для аналізу поданих декларацій на предмет наявності в них ознак адміністративних чи кримінальних правопорушень", - зазначив Ситник.

"Нагадаю, форма декларації була затверджена НАЗК у червні 2016 року. Однак, аналіз вже заповнених і поданих декларацій свідчить про те, що їхня форма багато в чому не відповідає технічним вимогам, які влітку затверджувало НАЗК", - зазначив він.

Ситник наголосив, що питання відповідності системи електронного декларування чинному законодавству для НАБУ вкрай важливе.

"Адже, за законом, невідповідності, виявлені НАЗК в деклараціях та способі життя державних службовців, можуть бути приводом для початку розслідувань із боку НАБУ. Але якщо форма декларації, яку заповнюватимуть держслужбовці, не буде затверджена НАЗК (так, як є наразі), ми матимемо сумнівні перспективи притягнення до відповідальності потенційних корупціонерів. Адже за таких обставин буде неможливо довести наявність ознак складу злочину за статтею 366-1 Кримінального кодексу України ("Декларування недостовірної інформації")", - підкреслив Ситник.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКНАБУдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
Усі новини...
Реклама: