Порошенко: У мене алергія на пропаганду, наша стратегія – правда

Україна у час гібридної війни Росії проти неї обирає на противагу пропаганді правду.

Про це заявив президент Петро Порошенко у Києві на зустрічі зі студентами з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського.

Перед питаннями студентів президент відлучився: "Я вибачаюся, прем’єр наполягає. Мені потрібна одна хвилина. Зараз…".

Згодом, відповідаючи на запитання студента-історика, він сказав: "Історія озброює аргументами в дискусії. Перемога дипломатії – це перемога на переговорах".

"Не можна переоцінити зараз роль істориків у гібридній війні", – сказав Порошенко.

За його словами, 50% брехні на російських телеканалів – це брехня про історію, нав’язування міфів та штампів: "Україна – недодержава, український народ – недонарод. Київська Русь – це Росія, Ярослав Мудрий, Володимир Великий ніякого відношення до Києва не мають – це все Московія, це називається їхня історія, історія брехні".

"Я пишаюся тим, що історія України – це історія правди. І це наша головна відмінність", – сказав Порошенко.

Порошенко й студенти Twitter президента

За його словами, "на сьогодні українська дипломатія перетворюється на народну дипломатію, роль громадянського суспільства є визначальною" – і історики у громадському процесі відграють надзвичайно важливу роль.

"Ці війна (гібридна – ред.) є дуже непростою. У Європі сотні мільйонів доларів витрачає Росія на так звані російські стратегічні комунікації", – сказав Порошенко і додав, що на російських каналах історики сіють євро скептицизм, підривають основи єдиної Європи і "створюють псевдоаргументацію, що вона шкодить інтересам кожної окремої держави", руйнують систему європейських цінностей.

Президент сказав, що за рахунок української аргументації вдалося створити світову коаліцію протидії російському агресору. "І на це Путін точно не розраховував. Це означає, що ми були підготовлені, в тому числі, і для протидії гібридній війні", – сказав він.

Захист України має відбуватись не тільки зі зброєю в руках. Історики можуть дати бій у гібрідній війні - треба створювати популярні проекти — Петро Порошенко (@poroshenko) October 6, 2016

"Хто би міг подумати, що в обороні держави таке велике значення буде належати історикам. Але так трапилося", – додав він.

Порошенко зазначив, що за радянських часів історію перекручували, і "навіть зараз над якісним підручником української історії нам треба попрацювати".

На запитання про історичну пропаганду президент сказав: "У мене алергія до слова "пропаганда" ще з радянських часів. Слово "правда", слова "інформаційна політика" мені подобається значно більше".

"Виграє той, хто каже правду", – сказав він і додав, що наша стратегія – це правда.

"Зможеш переконати себе – зможеш переконати й інших", – вважає також Порошенко.

Олена Рощенко, УП