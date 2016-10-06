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Пашинський вирішив піти з наглядової ради "Укроборонпрому"

Четвер, 6 жовтня 2016, 16:29

Депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський подав у відставку з посади голови наглядової ради "Укроборонпрому".

Про це він оголосив на круглому столі в Інституті Горшеніна, повідомляє LB.ua.

У заяві на ім'я президента від 6 жовтня Пашинський пише, що як голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони він вважає реформу військово-промислового комплексу України в цілому й ДК "Укроборонпром" зокрема одним зі своїх пріоритетів.

"Щоб запобігти звинуваченням у конфлікті інтересів та мати можливість ефективно проводити реформу військово-промислового комплексу України, прошу Вас звільнити мене з посади голови наглядової ради ДК "Укроборонпром", – пише Пашинський.

Коментувати це рішення "Українській правді" він не став.

На круглому столі Пашинський сказав, що за останні 2,5 роки зроблено колосальну робота для оборонної промисловості України, однак її все ж не вистачає.

"Тактичні завдання було виконано, але якщо говорити в стратегічній перспективі, ми доходимо висновку, що в такому стані оборонпром як державний концерн не повинен існувати", – сказав депутат.

"Пункт перший – це колосальна регламентованість і заінструктованість, яка не дає йому розвиватися. Пункт другий – дуже мало нових технологій. Третій момент – дуже багато зброї й елементів військового спорядження в Україні не проводилося, і якщо ми хочемо їх мати, потрібно починати з нуля", – додав він.

Депутат не бачить можливості розбудовувати "Укроборонпром" без іноземних інвестицій і технологій – тому вирішив сконцентруватися на інституціональних змінах оборонної промисловості й залученні інвесторів в Україну.

"Є двозначність у тому, що я одночасно голова комітету й голова наглядової ради "Укроборонпрому", і тому я й вирішив звернувся до президента з проханням скласти з мене повноваження глави наглядової ради "Укроборонпрому". Я буду концентруватися на лобіюванні не Оборонпрому, а військово-промислового комплексу", – сказав Пашинський.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПашинськийУкроборонпром
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