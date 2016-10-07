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Російські журналісти вимагають знайти замовників вбивства Політковської

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 01:16

Співробітники російського видання "Новая газета" записали відео з вимогою знайти замовника вбивства Анни Політковської.

Ролик розміщений на сайті газети.

На відеозаписі представлені співробітники видання, що показують плакати з інформацією про вбивство і подальше розслідування цього злочину. Журналісти підкреслюють той факт, що замовник досі не знайдений.

"Ми відчуваємо лють, коли представники держави брешуть, кажучи про те, що справа розкрита" - йдеться в тексті до звернення на сайті.

"І лють по відношенню до тих, хто не робить нічого, щоб знайти замовника вбивства, очманілого від своєї безкарності. Скільки ще жертв на його совісті, яких могло й не бути, якби він сів на лаву підсудних за скоєне за його наказом 7 жовтня 2006 року?", - питають журналісти.

Оглядач російської "Новой газеты" Анна Політковська, яка була критично налаштована до російської влади і не приховувала цього у своїх публікаціях, була вбита у Москві в під’їзді власного будинку 7 жовтня 2006 року.

Вбивці Політковської отримали довічне ув'язнення. Замовника не знайшли.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяЗМІкримінал
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