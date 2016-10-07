В США у Флориді оголошено надзвичайний стан через ураган

Президент США Барак Обама оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида через наближення урагану "Метью", який вже призвів до загибелі щонайменше 140 осіб в басейні Карибського моря, з них 136 осіб на Гаїті.

Про це пише Радіо Свобода.

Напередодні наближення урагану в трьох штатах на східному атлантичному узбережжі США - Флориді, Джорджії і Південній Кароліні - видали накази про примусову евакуацію, що стосуються понад двох мільйонів осіб.

Тим часом Національний центр ураганів в США підвищив категорію урагану "Метью" до четвертої. Це друга найвища категорія, до якої зараховують урагани зі швидкістю вітру до 251 кілометр на годину. Цей ураган називають найпотужнішим в Атлантиці з 2007 року.

За прогнозами синоптиків, він досягне території США увечері в четвер за місцевим часом і пройде з півдня на північ уздовж всього атлантичного узбережжя Флориди і далі по узбережжю Джорджії і Південної Кароліни.