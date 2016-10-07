За добу в зоні АТО поранено 3 бійців – штаб
П'ятниця, 7 жовтня 2016, 12:43
За добу в зоні проведення антитерористичної операції троє військових отримали поранення.
Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу загиблих внаслідок бойових дій у лавах Збройних військ України немає, але троє військовослужбовців отримали поранення", – повідомив полковник.
За словами полковника, поранення бійці отримали внаслідок ворожих обстрілів у Кримському та Авдіївці, ще один військовий підірвався на розтяжці в районі Майорська.
Українська правда