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Держдума привітає Путіна букетом з парною кількістю троянд

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 13:33

Депутати Держдуми РФ відправлять президенту Володимиру Путіну на день народження 450 троянд.

Рішення про це було прийнято на початку пленарного засідання нижньої палати парламенту в п'ятницю, передає РБК.

"Давайте пошлемо кошик троянд. Нас 450 депутатів, є пропозиція – 450 троянд. Давайте пошлемо кошик з вдячністю за його невтомну працю", – сказала депутат-єдинорос Валентина Терешкова.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін запитав у депутатів, чи немає заперечень. Вони підтримали пропозицію оплесками, зазначає РБК.

Як відомо, 7 жовтня президенту Росії Володимиру Путіну виповнилося 64 роки.

Теми: Путін
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