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Справу Лавриновича передали до суду

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 14:33
Справу Лавриновича передали до суду

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-центр ГПУ.

Зазначається, департамент спеціальних розслідувань ГПУ завершив досудове розслідування та скерував до суду обвинувальний акт щодо Лавриновича, його заступника та директора департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Міністерства юстиції, які обвинувачуються у вчиненні розтрати бюджетних коштів на загальну суму 8,5 млн грн (на той час 1,1 млн дол США).

Цю суму вони витратили на безпідставну та незаконну закупівлю Міністерством юстиції України послуг юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLР and Affiliates (США) під виглядом необхідності отримання правової допомоги при підготовці до розгляду справи "Тимошенко проти України" в Європейському суді з прав людини, а фактично з метою приховування фактів злочинного порушення законодавства під час судового розгляду справи Тимошенко.

Обвинувальний акт щодо вказаних осіб 7 жовтня 2016 року скерований до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція, за якою кваліфіковано дії обвинувачених, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Як відомо, Мін'юст за часів Лавриновича двічі залучав американську компанію Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP для допомоги у судовому переслідуванні екс-прем'єра Юлії Тимошенко – у 2012 і 2013 році. За офіційними даними Мін'юсту, у 2012 році Україна заплатила цій компанії лише 95 тисяч гривень, хоча насправді – значно більше.

У 2013 році за протистояння Тимошенко американці отримали 10,2 млн гривень.

Теми: Генпрокуратура
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