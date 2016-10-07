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Порошенко хоче, щоб розслідування щодо Курченка прискорилося

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 14:38

Президент Петро Порошенко сподівається на прискорення правоохоронцями розслідувань кримінальних проваджень, відкритих у відношенні власника "Східно-європейської паливо- енергетичної компанії" Сергія Курченка.

Про це він сказав журналістам в Одеській області, передають "Українські новини".

"За тією інформацією, якою я володію, пан Сергій Курченко є злочинцем, він перебуває в розшуку й проти нього відкрито кримінальну справу... Ми будемо робити все, щоб розслідування в цих кримінальних справах було прискорено", – заявив президент.

Порошенко також сподівається, що об'єкти, якими володіють компанії Курченка, буде повернуто державі за прозорою процедурою.

Як відомо, у травні генеральний прокурор Юрій Луценко доручив військовій прокуратурі розслідувати кримінальні провадження проти екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка й бізнесмена, власника групи компаній СЄПЕК Сергія Курченка.

"Українська правда" у Threads

Теми: КурченкоПорошенко
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