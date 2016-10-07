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Ціни повернулися до зростання: у вересні зафіксована інфляція

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 16:52

Ціни на споживчому ринку у вересні порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,8%, з початку року - на 6,4%.

Про це свідчать дані Держстату.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,3%. На 3,5-0,5% підвищилися ціни на молоко та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, масло, сало, рис, яйця, соняшникову олію, хліб.

Водночас на 6,5% подешевшали продукти переробки зернових, на 3,1-0,3% - фрукти, овочі, цукор, риба та продукти з риби.

"Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,1%, у тому числі тютюнові вироби - на 2,7%, алкогольні напої - на 1,2%. Одяг і взуття подорожчали на 10,3%, зокрема, взуття - на 10,8%, одяг - на 10%", - йдеться у повідомленні.

Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,7% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 27,8%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,7%, насамперед через подорожчання автомобілів на 3,2%, палива та мастил - на 0,8%. Послуги освіти подорожчали на 5,3%, а саме: вищої - на 10,2%, середньої - на 8,4%.

Як відомо, до цього в Україні три місяці поспіль фіксувалася дефляція.

Так, у червні дефляція в Україні становила 0,2%, в липні ціни знизилися на 0,1%, а в серпні - на 0,3%.

Економічна правда

Теми: ціниінфляція
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