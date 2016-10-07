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Генпрокуратура досі нікого не підозрює в отруєнні Ющенка

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 17:38

Генпрокуратура досі нікому не повідомила про підозру в рамках розслідування кримінальної провадження про отруєння колишнього президента Віктора Ющенка.

Про це повідомила ГПУ, передають "Українські новини".

"В даний момент повідомлення про підозру не складалися, запобіжного заходу не обиралися", - йдеться у відповіді.

Генпрокуратура продовжує розслідування справи за фактом замаху на життя Ющенка.

У відомстві не повідомили, чи здавав Ющенко кров на аналіз, який був необхідний ще в кінці 2014 році для передачі справи в суд.

Як відомо, в кінці жовтня 2011 року Генпрокуратура заявила, що погоджує з Ющенком лабораторію для повторного аналізу крові у справі про його отруєння.

22 жовтня 2004 року Генпрокуратура закрила справу, порушену за фактом отруєння Ющенка, а в грудні того ж року відновила її розслідування.

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураЮщенкоотруєння Ющенка
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