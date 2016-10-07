ЦВК призначила вибори в 143 об'єднаних тергромадах

Центральна виборча комісія України призначила на 18 грудня перші місцеві вибори в 143 об'єднаних територіальних громадах.

Про це повідомили в ЦВК.

Комісія оголосила, що виборчий процес перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад цих об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів стартує з 29 жовтня 2016 року.

На проведення цих виборів будуть спрямовані всі 30 млн грн, які були виділені комісії розпорядженням Кабміну від 3 жовтня і яких вистачає на проведення виборів тільки в цих 143 громадах (76 сільських, 46 селищних та 21 міській).

При цьому станом на 7 жовтня в ЦВК надійшло 171 звернення від облдержадміністрацій про призначення перших місцевих виборів в об'єднаних громадах (в 90 сільських, 54 селищних та 27 міських).

У ЦВК зазначили, що в 25 об'єднаних тергромадах (11 сільських, 8 селищних та 6 міських) перші місцеві вибори не могли бути призначені в зв'язку з їх приналежністю до суміжних адміністративно-територіальних одиниць, тому комісія ухвалила постанову про відсутність правових підстав для призначення виборів.

Також в 3 сільських об'єднаних територіальних громадах перші місцеві вибори не могли бути призначені у зв'язку з призначенням Верховною Радою на 4 грудня 2016 року позачергових виборів сільських голів у громадах, які увійшли до складу об'єднаних територіальних громад, зокрема, Івано-Франківської, Рівненської та Черкаської областях.

Інтерфакс-Україна