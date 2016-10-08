РФ назвала "нісенітницею" звинувачення США в хакерських атаках

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "нісенітницею" звинувачення на адресу російського керівництва в причетності до хакерських атак на сервери американських організацій.

Про це він заявив в коментарі російському "Інтерфаксу".

Пєсков також повідомив, що сайт Кремля піддається хакерським нападам, які фіксуюється з території США.

"Це знову якась нісенітниця! На сайт Путіна щодня нападають кілька десятків тисяч хакерів. Багато атак простежується з території США. Ми ж не звинувачуємо кожен раз Білий дім або Ленглі (штаб-квартира ЦРУ - ІФ)", - сказав він.

Раніше США офіційно звинуватили Росію в організації ряду кібератак на Демократичну партію під час виборчої кампанії.